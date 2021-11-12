RAE 每周综合节目– 2021年11月12日至11月19日 

听 众朋友们大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji

欢迎您收听每周综合节目。由于冠状病毒大流行的影响，我在家中为您制作节目。节目播送本周阿根廷和拉丁美洲，以及关于冠状病毒和体育新闻。并且还为您提供阿根廷音乐歌手和乐队演唱的歌曲。

每天，您都会在我们的网站www.rae.com.ar上找到阿根廷政府的官方卫生报告。在我们的网站上您还会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。为了获得RAE阿根廷迈向世界的电子QSL卡片，您应将接收报告发送至 qslrae@gmail.com我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频

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新闻的主要内容：

-丹尼尔·奥尔特加在若干国家政府未知的选举中当选为尼加拉瓜总统

- 哥斯达黎加是世界上第一个强制要求儿童接种冠状病毒疫苗的国家

-阿根廷周日将选举议会代表，政府旨在改善九月初选的结果

-智利众议院批准弹劾塞巴斯蒂安·皮涅拉总统，因为他在潘多拉文件中被提及

- 阿根廷举行了第 30 届¨骄傲大游行¨（La Marcha del Orgullo）

- 卡塔尔 2022 年预选赛：莱昂内尔·梅西为了阿根廷与巴西和乌拉圭的比赛回国，但目前尚不清楚他是否会带伤参加比赛