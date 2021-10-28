RAE 每周综合节目– 2021年10月29日至11月5日

听众朋友们大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji

欢 迎您收听每周综合节目。由于冠状病毒大流行的影响，我在家中为您制作节目。节目播送本周阿根廷和拉丁美洲，以及关于冠状病毒和体育新闻。并且还为您提供阿根廷音乐歌手和乐队演唱的歌曲。

每天，您都会在我们的网站www.rae.com.ar上找到阿根廷政府的官方卫生报告。在我们的网站上您还会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。为了获得RAE阿根廷迈向世界的电子QSL卡片，您应将接收报告发送至 qslrae@gmail.com我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频

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新闻的主要内容：

-阿根廷将对其人口注射第三剂冠状病毒疫苗

-哥伦比亚政府宣布逮捕自巴勃罗·埃斯科巴之后最危险的毒贩

-由于与马普切原住民社区的冲突，国家政府向巴塔哥尼亚派遣联邦军队

-阿根廷总统阿尔贝托费尔南德斯前往格拉斯哥参加气候峰会

-通过举办音乐会和网络上的节目，阿根廷人庆祝查理·加西亚 (Charly García) 70 岁生日，他是西班牙语摇滚乐的偶像

- 足球：河床扩大了其在积分榜上的优势