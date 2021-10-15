RAE 每周综合节目– 2021年10月15日至10月22日

听众朋友们大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji

欢迎您收听每周综合节目。由于冠状病毒大流行的影响，我在家中为您制作节目。节目播送本周阿根廷和拉丁美洲，以及关于冠状病毒和体育新闻。并且还为您提供阿根廷音乐歌手和乐队演唱的歌曲。

每天， 您都会在我们的网站www.rae.com.ar上找到阿根廷政府的官方卫生报告。在我们的网站上您还会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。为了获得RAE阿根廷迈向世界的电子QSL卡片，您应将接收报告发送至 qslrae@gmail.com我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频

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新闻的主要内容：

- 虽然冠状病毒感染率继续下降，但当局认为注射第三剂的可能性越来越大

- 司法部驳回了针对前总统 CFK 的案件，该案件指控其与伊朗就袭击 AMIA 达成了有罪不罚的协议

-智利和厄瓜多尔国会将调查智利塞巴斯蒂安·皮涅拉总统和厄瓜多尔吉列尔莫·拉索总统出现在潘多拉文件中的指控

-阿根廷和巴西就南方共同市场的对外关税达成协议

- 一名前英国军人将把马尔维纳斯战争期间被击落的阿根廷飞机的残骸捐赠给科尔多瓦的博物馆

-阿根廷3-0大胜乌拉圭，越来越有可能参加2022年卡塔尔世界杯