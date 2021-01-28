RAE 每周综合节目– 2021年1月28日

RAE阿根廷迈向世界

听众朋友们大家好！我是华语节目主持人汲丽娜

欢迎您收听每周综合节目。由于冠状病毒大流行的影响，我在家中为您制作节目。除了本周阿根廷和拉丁美洲的新闻外，在节目中还为大家播送科学和环境等专题节目，并且还为您提供阿根廷音乐歌手和乐队演唱的歌曲。今天为您安排的是Charly García、Ivan Noble

和Nito Mestre演唱的歌曲：No voy en tren, Abrazame和Confesiones de invierno。

每天，您都会在我们的网站www.rae.com.ar上找到阿根廷政府的官方卫生报告。在我们的网站上您还会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。为了获得RAE阿根廷迈向世界的电子QSL卡片，您应将接收报告发送至 qslrae@gmail.com我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频。

我是华语节目主持人汲丽娜，谢谢您的收听。

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新闻标题：

-在为60岁以上的人群接种疫苗的同时，阿根廷政府表示减少了冠状病毒感染数量

-巴西亚马逊州进入检疫隔离，里约狂欢节因大流行而取消

-以二十年来最高的赤字，阿根廷政府停止裁员并冻结肉类和燃料价格

-总统阿尔贝托·费尔南德斯（AlbertoFernández）向乔·拜登（Joe Biden）就职美国总统表示祝贺，并对双边关系表示乐观

-由于大流行，几位省长提议暂停定于今年八月举行的初选

-国防与正义队仅在晋升阿根廷足球甲级六年后赢得了南美杯的冠军