RAE 华语节目 2月21日(请点击阅读)

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-El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego repudió la visita del canciller británico a Malvinas

-火地岛省省长谴责英国首相对马尔维纳斯群岛的访问

-布宜诺斯艾利斯蚊子密布，缺乏驱虫剂，但政府澄清说这种蚊子不会传播登革热

-对于哈维尔·米莱总统来说，国会“是一个老鼠窝”

-以色列宣布巴西总统卢拉为“不受欢迎的人”，因为他将加沙与大屠杀相提并论

- 法国新任总理访问阿根廷

-体育：阿根廷长跑运动员弗洛伦西亚·博雷利获得 2024 年巴黎奥运会参赛资格

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火地岛、南极洲和南部群岛省省长古斯塔沃·梅莱拉谴责了戴维·卡梅伦对马尔维纳斯群岛的访问。

对于古斯塔沃·梅莱拉来说，英国首相的群岛之行是“挑衅”，威胁着阿根廷的“领土完整”。

该省领导人在 X 上警告说：“我们不会允许这种情况发生”，同时宣布英国前首相为“不受欢迎的人”。

前外交部长圣地亚哥·卡菲罗、火地岛格兰德河市当局以及参加 1982 年战争的退伍军人等团体都表达了同样的观点。

与此同时，哈维尔·米莱总统的国家政府仍然没有关于卡梅伦出现在马尔维纳斯群岛的官方消息。

英国外交部长19日抵达群岛，这是他访问巴西和巴拉圭的一部分。

在抵达群岛的第一天，他在一座纪念碑前敬献了花圈，纪念在战争中阵亡的人们。

在英国外长的一份公开声明中，他排除了与布宜诺斯艾利斯进行主权谈判的可能性。

卡梅伦表示：“阿根廷新政府已采取积极举措，我们将与其保持良好关系。”

随后他澄清道：“但这绝不会以牺牲岛民的意愿为代价，这对我们来说是绝对优先考虑的事情。”

英国首相表示：“我希望群岛上的居民希望他们永远是英国人。”

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对于米莱总统来说，国会是“老鼠窝”。

在议会否决其大型改革项目“综合法”后不久，米莱在访问科连特斯省时表达了这一观点。

总统在自由主义论坛周年纪念活动上说道：“政客是人们鄙视的狗屎” 。

对于国家元首，投票给他的阿根廷人中有56%支持他的结构改革计划。

但米莱指出，由于选举制度的逻辑，代表权尚未体现在“众议院或国会的鼠窝”中。

总统在这方面透露，在他看来，他信任省长们并相信他可以与他们谈判是错误的。

从这个意义上说，他将《综合法》的失败归咎于省级领导。

布宜诺斯艾利斯市面临着前所未有的蚊虫入侵。

天空中可以看到黑云，墙壁上还有黑点，那都是蚊子。

专家报告说，首都正在经历所谓“蚊灾”的高峰期，这种情况可能会持续长达 20 天。

卫生当局澄清，这些蚊子的种类与传播登革热的种类不同。

与此同时，生物学家胡安·曼努埃尔·卡巴莱达在接受媒体采访时解释说，大雨和高温是造成这一现象的原因。

这一布宜诺斯艾利斯大学的研究人员表示：“最近几周的大雨”有利于蚊子的繁殖。

在此背景下，驱虫剂的价格飙升，导致商店里的驱虫剂稀缺。

以色列政府宣布巴西总统卢拉·达席尔瓦为“不受欢迎的人”，因为他对加沙局势的评论。

在埃塞俄比亚非洲联盟峰会上的一次演讲中，卢拉将以色列的进攻与纳粹针对犹太人的行动进行了比较。

总理本杰明·内塔尼亚胡指责卢拉“轻视大屠杀”。

这位以色列领导人还表示，南美总统卢拉在亚的斯亚贝巴的讲话已经出了格儿。

巴西政府则召回驻特拉维夫大使进行磋商，以抗议以色列对卢拉的批评。

巴西利亚认为，巴西总统从一开始就在所有论坛上谴责哈马斯的恐怖袭击。

巴西人认为称卢拉为“不受欢迎的人”是“荒谬的”并且“只会增加对以色列的孤立”。

法国总理斯特凡·塞茹内 (Stéphane Séjourné) 在布宜诺斯艾利斯受到总统米莱和外交部长戴安娜·蒙迪诺 (Diana Mondino) 的接见。

与蒙迪诺会面后，两位外长在一份联合声明中强调了阿根廷和法国之间的特殊关系。

双方表示，这种联系是基于“民主”和“共和政府形式”。

在此背景下，东道主强调，这一欧洲国家是阿根廷在基础设施和能源等领域的第八大投资国。

塞茹内则赞扬了米莱政府促进商业发展的行动。

他还赞扬了阿根廷加入经合组织的意图，以便阿根廷“重新融入世界”。

会见蒙迪诺后，阿根廷总统在玫瑰宫接见了法国总理。

政府消息人士证实，米莱将于本周五接见美国外交主管安东尼·布林肯。

国务卿将于在巴西参加二十国集团外长峰会后抵达布宜诺斯艾利斯。

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体育

阿根廷运动员弗洛伦西亚·博雷利成功获得了今年奥运会的参赛资格。

这位长跑运动员在上周末完成塞维利亚田径马拉松比赛后，达到了获得 2024 年巴黎奥运会门票所需的标准。

31岁的博雷利在女子组总成绩中获得第九名。

弗朗西斯科·塞伦多洛仍然是 ATP 排名中排名最高的阿根廷网球运动员。

根据最新一期的榜单，这位25岁的选手在世界排名中保持第22位，领先于塞尔维亚人诺瓦克·德约科维奇。

塞伦多洛在周末才进行的阿根廷公开赛中被提前淘汰。

另一位当地人法昆多·迪亚斯·阿科斯塔 (Facundo Díaz Acosta) 赢得了这场比赛，凭借这场胜利，他的排名上升了 28 位，达到第 59 位。___________________________________________________

南方国家阿根廷的消息

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“阿根廷品牌”进入阿拉伯世界

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阿根廷政府不会对卡梅伦的马尔维纳斯群岛之行提出正式抗议

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阿根廷任命驻秘鲁、乌拉圭、中国和肯尼亚大使

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谴责禁止一艘载有800名阿根廷人的游轮在马尔维纳斯群岛登陆的禁令

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“蚊云”：可持续长达10天

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至少 13 家出口公司将与阿根廷牛肉促进研究所 (Ipcva) 一起参加阿拉伯国家最重要的食品博览会之一的2024年海湾食品展（ Gulfood）。

同样，将有六家马黛茶出口商与国家马黛茶研究所 (INYM) 一起参展。

博览会于周四至周一在阿拉伯联合酋长国举行。

肉类出口商将在面积为100平方米的阿根廷牛肉展馆展出，其中包括品尝区和商务会议区。

该公私合作组织旨在促进阿根廷肉类出口、开辟新市场、改善准入条件并促进整个畜牧业的发展。

去年阿根廷牛肉出口量累计接近93.2万吨带骨牛肉和11.2万吨牛骨，价值超过26.87亿美元。

出口的主要目的地市场是中华人民共和国，出口量为4.74万吨（占外币出口总额的64%）； 其次是德国，2200吨（9.6%），智利1800吨（5.6%）。

据报道，与此同时，由于叙利亚是南共市地区以外马黛茶消费量最大的国家， “在该地区的推广是根据马黛茶行业战略计划的2024年行动计划的一部分”。

海湾食品展是迄今为止所有国际展会中最重要的，因为中东是我们的主要市场，大多数客户参观我们的产品。

阿根廷马黛茶出口到各大洲 50 多个国家，2023 年出货量总计 3969,1203万公斤。

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阿根廷政府不会因英国首相戴维·卡梅伦出现在马尔维纳斯群岛而对英国政府提出任何正式抗议。

然而，官方消息人士称，阿根廷向伦敦发出了一个批准了新政府的“积极愿景”以及进行“建设性和有效对话”的决定的信息。

鉴于卡梅伦对群岛进行正式访问，阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺与总统米莱决定不加剧与伦敦的外交紧张局势。

蒙迪诺外长将于本周在巴西举行的二十国集团外长峰会上与卡梅伦会面，这次会议是在外长峰会框架内举行的。 据推测，此次会议将讨论卡梅伦马尔维纳斯群岛之行的话题。

在卡梅伦访问马尔维纳斯群岛之前，米莱政府重申了阿根廷主张对该群岛拥有主权的决定，并在所有世界论坛上提出这一立场。

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阿根廷政府于本周二（20:02）正式任命了驻秘鲁、乌拉圭、中国、肯尼亚大使以及常驻联合国教育、科学和文化组织代表。

任命马塞洛·萨尔维亚为驻华大使，路易斯·莱维特驻肯尼亚大使。

此外，塞缪尔·奥尔蒂斯·巴苏尔多被正式任命为驻秘鲁大使，驻乌拉圭大使是马丁·加西亚·莫里坦 。

此外，米格尔·安赫尔·希德曼被任命为阿根廷常驻联合国教育、科学及文化组织代表。

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火地岛、南极洲和南大西洋群岛省长古斯塔沃·梅莱拉谴责了 2 月 1 日发生的事件。 大约 800 名阿根廷人乘坐“挪威之星”游轮前往群岛参观达尔文公墓并缅怀 1982 年与英国战争中阵亡的士兵，但被阻止下船。

几天前，船上的律师伊丽莎白·马尔克斯（Elizabeth Márquez）透露了这一事实，她是生命和真相联盟公民意识协会主席。 她通过向媒体发出的一封公开信公开了所发生的事情。

马尔克斯表示，阿根廷代表团在战争期间制作了“260个十字架”，以“纪念在这片土地上阵亡的孩子”。

她还指出，该游轮船长路易吉·詹蒂莱对此负有责任，他以气候问题为由禁止乘客下船，而“另外两艘船”则允许乘客下船。

挪威之星号是挪威邮轮公司的一艘长 294 米、宽 32.2 米的游轮，在南方夏季提供 14 天的行程，包括游览马德林港和乌斯怀亚等城市、南极洲、马尔维纳斯群岛、智利蓬塔阿雷纳斯和乌拉圭埃斯特角城。

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最近几天，布宜诺斯艾利斯市和省的蚊子数量显着增加。

专家解释说，这是由“白带伊蚊”引起的“蚊灾”，这种蚊子被称为传播西部马脑炎（WEE）病毒的蚊子。

这个蚊灾“高峰”可能需要长达10天的时间，因此建议加强驱虫剂和蚊帐的使用。

白带伊蚊是西部马脑炎 (WEE) 病毒的传播物种，该病毒于 2023 年在阿根廷中部和北部的马匹中引发疫情。

这是一种由病毒引起的疾病，通过受感染的蚊子叮咬作为媒介传播，主要发生在农村地区。

该种蚊子最后一次入侵是在去年年底和 2024 年 1 月上旬。

根据布宜诺斯艾利斯卫生部门最新的流行病学通报，目前登记的42例阳性病例分布在布宜诺斯艾利斯省的30个市镇。