RAE 华语节目 2月2日(请点击阅读)

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-Continúa el debate de las reformas de Milei en el Congreso，Mientras tanto, cientos de personas se manifestaron frente al Parlamento en contra de la iniciativa

- 国会继续辩论米莱的改革法案

- 阿根廷加入经合组织取得进展

-国际货币基金组织批准了对阿根廷的新一笔拨款，并对政府表示赞扬

-萨尔瓦多：民意调查预计纳伊布·布克莱将于周日以大幅优势再次当选

-秘鲁：政府和抗议者达成协议，重新开放马丘比丘

-阿根廷教练率领的叙利亚队和巴林队被亚洲杯淘汰

2月1日，国会继续就哈维尔·米莱政府的改革方案展开辩论。

众议员们1月31日开了近 12 个小时的会。

所谓的“综合法”在劳工、法律和财务方面作了调整，并放松了国家对健康、交通、通信等领域的管制。

该法案是米莱旨在大幅减少公共支出和国家在经济中的影响力。

为此，总统还签署了一项废除了300多项法律的法令，他的批评者拒绝接受该法令。

对于总统府来说，这是解决每年 150% 的通货膨胀和超过 40% 的贫困率的问题的方法。

在为该倡议辩护时，官员何塞·路易斯·埃斯佩特表示：“只有那些想要维护自己特权的人对该项目有争议。”

部分被称为“对话的反对派”希望支持该提案，但他们与官方法案的某些章节仍有不同意见。

其中一项是行政部门要求的特别权力，另一项是国营公司的私有化。

庇隆主义联盟“祖国联盟”的卡洛斯·海勒在会上发表了讲话。

对于这位立法者来说：“整个项目的内容违背了阿根廷人的利益”。

与此同时，成千上万的人在议会前示威反对这一举措。

他们与安全部队发生了冲突，安全部队发射了催泪瓦斯。

根据政府新的“反纠察协议”，警方还驱散了一些扰乱车辆交通的抗议者。

为此，玫瑰宫敦促国会议员批准这一真名为“阿根廷人自由的基础和起点” 的法案。

总统办公室在社交网络上表示：“今天政治有机会开始扭转它给阿根廷人民造成的损害。”

消息强调了“国家政府已经听取了所有建议和反对意见”。并表示，现在，“推动改革，释放我们民族的生产力，恢复我们的未来，是众议员们的责任”。

阿根廷加入经济合作与发展组织（OECD）的进程取得进展。

该组织汇集了世界上最大的经济体，正式收到布宜诺斯艾利斯接受加入邀请的信函。

阿根廷外交部对此进行了报道，并详细说明下一步是制定全面加入的路线图。

路线图于五月在巴黎举行的经合组织理事会下次会议上发布。

外交部长戴安娜·蒙迪诺预计将出席该会议。

外交部在一份声明中强调，这是“阿根廷为加强其在国际舞台上的地位而迈出的又一步”。

蒙迪诺去年12月上任后的首要行动之一就是接受经合组织的邀请。

几乎在同一时间，宣布阿根廷不加入金砖国家集团，该集团包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

国际货币基金组织决定向阿根廷发放约47亿美元的新拨款。

国际货币基金组织主席克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃对米莱总统的经济计划表示赞赏。

他在社交媒体上表示，“新政府正在采取大胆措施恢复宏观经济稳定。”

这笔拨款是在国际货币基金组织二号人物吉塔·戈斯皮纳特与阿根廷内阁首席部长尼古拉斯·波塞在华盛顿举行会议的第二天之后确认的。

作为对美国进行正式访问的一部分，波塞还会见了中央情报局局长威廉·J·伯恩斯。

据报道，他们讨论了安全和情报合作议程。

在萨尔瓦多，所有民意调查都显示总统纳伊布·布克莱在下周日的选举中取得巨大胜利。

例如，弗朗西斯科加维迪亚大学的一项调查显示，超过70%的萨尔瓦多人会投他的票。

总统享有很高的声望，尤其是他对帮派的严厉打击。

国家实施例外状态已近一年，该措施受到人权组织的高度质疑。

布克莱成功获得连任候选人的资格，这在中美洲国家是不允许的。

在秘鲁，政府达成协议，结束导致著名马丘比丘遗址旅游活动瘫痪的抗议活动。

连续六天，居民们切断铁路、关闭企业并举行游行。

他们这样做是为了反对向私营公司出售考古建筑群门票的官方意图。

但利马承诺敲定合同，解决争端。

根据协议，前天恢复了库斯科市和马丘比丘基地阿瓜斯卡连特斯镇之间的火车服务。

由于抗议活动，周末约有 1200 名来自世界各地的游客被迫离开，其中许多人无法进入印加城堡。

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体育

伊朗国家队在亚洲杯16强中点球大战击败叙利亚队。

由埃克托·库珀 (Héctor Cúper) 率领的叙利亚队首次获得该洲锦标赛的参赛资格。

与此同时，由同胞胡安·皮齐领衔的巴林队也以1-3负于日本队而无缘参赛。

阿根廷的甲级联赛联赛杯仍在继续：

在第二场比赛中，河床以2-0击败中央营房，而竞技则以3-0击败蒂格勒。

防御和正义以同样的比分击败了普拉塔队。

阿根廷青年队以2-0击败了里斯特拉体育队，而科尔多瓦贝尔格拉诺队和圣洛伦索队则以1-1打平。