RAE阿根廷迈向世界

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歌曲：Julio Sosa-En esta tarde gris / La mariposa / Alejandro Lerner – Volver empezar / Spinetta-Bajan

-阿根廷政府无视委内瑞拉选举结果

-根据墨西哥总统的说法，美军有可能进入该国抓捕毒贩

-门多萨省公立医院开始向外国人收费

- 2024 年巴黎奥运会：阿根廷在女子曲棍球和网球比赛中取得胜利__________________________________________________

阿根廷政府不承认委内瑞拉选举结果。

外交部在一份声明中表示拒绝接受委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗宣布获胜的票数。

布宜诺斯艾利斯指责该国总统“再次无视人民生活在一个自由、繁荣和民主”国家的意愿。

与其他政府一样，阿根廷政府要求公布上周日选举的审查记录。

为此，加拉加斯要求阿根廷以及智利、乌拉圭、秘鲁等国外交人员离开。

委内瑞拉全国选举委员会公布的数据显示，马杜罗以超过51%的得票率获胜。

据该委员会称，他的主要竞争对手埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚获得了 44% 的支持率。

但反对派谴责马杜罗的舞弊行为，并保证其候选人获得了超过 70% 的选票。

委内瑞拉本周一爆发了反对马杜罗连任的抗议活动，据多个非政府组织称，抗议活动造成两人死亡。

委内瑞拉总统则指责反对派煽动暴乱并寻求政变。__________________________________________________________

墨西哥总统表示，美国军事人员可能不定期进入该国进行禁毒行动。

安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔在新闻发布会上提到抓捕“矮子”古兹曼之子华金·古兹曼·洛佩斯。

总统在谈到美军可能进入该国并逮捕古兹曼·洛佩斯和另一名毒枭时表示：“不排除这种可能性，但没有证据”。

洛佩斯·奥夫拉多尔对在墨西哥政府不知情的情况下一架飞机离开墨西后，对“矮子”之子和另一名毒枭在德克萨斯州埃尔帕索被拘留的情况提出了质疑。

据一些报道，“矮子”之子在墨西哥政府不知情的情况下与华盛顿谈判在美国领土上投降。

因此，国家元首放弃了与乔·拜登会面讨论此案的可能性。

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门多萨的公立医院开始向外国人收取医疗费用。

这是继萨尔塔之后第二个采取这一措施的省份。

当局称，在这个北部地区，每月有 3000 名外国患者，现在他们为大约 60 人提供服务。

据称，许多边境地区的居民进入阿根廷在医院接受免费治疗，然后返回自己的国家。

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2024 年巴黎奥运会 - 阿根廷代表团

阿根廷女子曲棍球队女狮队扭转部分失利的局面，以4-2击败南非队。

这样，她们仍在争夺晋级四分之一决赛的机会，并争取自2000年悉尼奥运会以来第六次登上奥运会领奖台。

网球比赛，弗朗西斯科·塞伦多洛以 7-5、6-7(5) 和 7-5 击败法国选手乌戈·亨伯特。

塞巴斯蒂安·贝兹则以 6-2、4-6 和 7-6 击败黎巴嫩选手本杰明·哈桑。

阿根廷人也在双打比赛中获胜：玛丽亚·卢尔德·卡尔和纳迪亚·波多罗斯卡以6-3 6-0击败了德国组合塔玛拉·科帕奇和塔贾娜·玛丽亚。

与此同时，滑冰运动员马蒂亚斯·戴尔·奥利奥获得第八名。

阿根廷手球队“角斗士”落败，以35-25不敌匈牙利。