RAE阿根廷迈向世界

- 法院暂停米莱罢工法令

- 前总统CFK确认她将参加布宜诺斯艾利斯省的选举

- 墨西哥加入最高法院成员大选——执政党获胜但投票人数稀少

- 玻利维亚前总统埃沃·莫拉莱斯的支持者封锁道路，要求他参加选举

- 阿根廷和巴拉圭讨论修建一条天然气管道，将燃料输送到巴西

- 体育：南美解放者杯16强抽签结果公布

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Horacio Guarany – La Villerita/Los Chalchaleros – Zamba de mi esperanza /Soda Stereo - Signos

法院暂停总统哈维尔·米莱（Javier Milei）关于修改罢工权规定的法令。

此举是为了回应总工会（CGT）对该措施的质疑。

就此，法官莫伊拉·富拉纳下令撤销5月21日决议中的两项条款。

她认为，修改劳动法的问题必须由国会讨论。

富拉纳认为，当前的经济形势没有理由为了推进有关该问题的法令而回避议会辩论。

米莱签署的命令扩大了被视为必不可少的活动数量，要求即使在罢工日也必须保证高达75%的服务。

该决议涵盖的行业包括教育、交通运输和电信等。

然而，工会谴责了这项措施，谴责其侵犯了宪法赋予的罢工权。

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前总统克里斯蒂娜·基什内尔确认，她将参加即将举行的布宜诺斯艾利斯省选举。

这位前总统于周一接受采访时宣布了这一消息。

这位反对派领导人批评了米莱政府，并确认她将参加9月7日举行的布宜诺斯艾利斯省议会选举。

费尔南德斯·德基什内尔称，尽管她曾于2007年至2015年担任国家总统，并于2019年至2023年担任副总统，但她仍然坚持自己参加竞选省议会议员席位的决定。

她解释说，她的决定是为了帮助庇隆党提升选举表现。

她总结道：“我们必须放下小气和自负。”

墨西哥举行首次任命各级司法机构成员，包括最高法院成员的选举。

总统克劳迪娅·申鲍姆（Claudia Sheinbaum）政府的执政党候选人最终胜出。

这意味着最高法院的多数席位将与行政部门保持一致。

据媒体报道，米斯特克原住民法学家雨果·阿吉拉尔（Hugo Aguilar）将担任最高法院院长。

这场史无前例的选举是由申鲍姆的前任安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）发起的，其目标是实现司法民主化。

但批评人士认为，这将导致法院失去独立性。

在1亿登记选民中，只有12%的人参加了选举的投票。

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玻利维亚前总统埃沃·莫拉莱斯的支持者正在封锁道路，要求莫拉莱斯成为今年大选的候选人。

据消息人士称，全国共有13个路障，主要集中在科恰班巴地区。

莫拉莱斯的支持者拒绝接受法院的一项裁决，该裁决将他排除在选举之外，因为他在2005年至2019年期间的任期已达到宪法规定的任期限制。

这场抗议活动使这个安第斯国家因严重燃料短缺而产生的混乱局势更加复杂。

阿根廷和巴拉圭两国政府正在考虑共同建设一条天然气管道，将燃料输送至巴西。

在布宜诺斯艾利斯的一次会议上，阿根廷能源部长玛丽亚·特塔曼蒂与巴拉圭矿业和能源部副部长毛里西奥·贝哈拉诺讨论了这一可能性。

该项目涉及建设一条超过1000公里长的管道，其中一半以上位于巴拉圭境内。

该管道将从巴塔哥尼亚的瓦卡穆埃尔塔气田输送天然气。

据官方消息称，该项目预计投资约为20亿美元。

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体育

南美足球联合会已抽签出美洲解放者杯 16 强赛，比赛将于 8 月在世俱杯之后举行。

相互对峙的球队是：

均来自巴西的弗拉门戈 vs 国际

巴西的博塔弗戈vs厄瓜多尔的基多大学联盟

哥伦比亚国民竞技队vs 巴西圣保罗

秘鲁大学队vs 巴西圣保罗

巴拉圭利伯塔德vs 阿根廷河床

乌拉圭佩纳罗尔vs 阿根廷竞技俱乐部

巴拉圭波特尼奥山球队 vs阿根廷德拉普拉塔学生队

巴西福塔雷萨VS 阿根廷贝莱斯·萨斯菲尔德