RAE阿根廷迈向世界

- 预计 2025 年至 2026 年间，阿根廷经济将成为全球增长第四快的国家

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- 哈维尔·米莱回应对其反对性别意识形态演讲的批评

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- 国会认为不会批准消除杀害女性字样的法案

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- 玻利维亚对阿根廷宣布在边境修建围栏表示担忧

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- 体育：博卡令人失望，与阿根廷人队踢平

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听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

根据国际货币基金组织（IMF）最新预测，2025年阿根廷经济将成为全球增长最快的五个国家之一，GDP增长率将达到5%。

仅次于印度（6.5%）、菲律宾（6.3%）、哈萨克斯坦（5.5）和印度尼西亚（5.1%）的预测数字。

这是根据该组织本月更新的“世界经济全景”一页中针对30个选定经济体的预测表得出的。

该基金还预测2026年阿根廷的GDP将增长5%。

这些预测将使阿根廷在该时期的增长排名中位居第四，落后于印度（13.4％）、菲律宾（12.7％）和印度尼西亚（10.4％）。

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在达沃斯世界经济论坛上发表反对性别意识形态和“觉醒”运动的演讲后，哈维尔·米莱总统收到了许多提问，他保证说，他将“继续加速”他的文化斗争。

这位阿根廷领导人通过其X账户发布的消息驳斥了因其立场而引发的质疑。他还声称“全球和地方精英”进行了“虚假的愤慨行为”。

他在达沃斯的讲话激起了反对派各个政治派别的强烈谴责。上周六，布宜诺斯艾利斯市甚至举行了大规模的“反法西斯”集会。

米莱说：“他们几十年来试图强加给世界的意识形态注定失败。”

他说：“每个人都加入了对我们从未说过的话的愤慨运动，其唯一目的是造成伤害并在阿根廷小规模的选举争端中获得政治利益。”

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司法部长马里亚诺·库内奥·利巴罗纳赞同哈维尔·米莱在达沃斯的讲话，并宣布政府将从《刑法》中删除杀害女性这一字样。

然而，一些众议员和参议员认为，这种性质的法案不可能获得批准。

库内奥·利巴罗纳 (Cúneo Libarona) 在 X 上发帖称：“我们将消除杀害女性措辞，因为本届政府捍卫法律面前人人平等，没有任何人的生命比他人更有价值。”

接近部长的人士承认，目前还没有任何草案，甚至没有关于取消跨性别配额和惩罚堕胎的举措。

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玻利维亚政府周日对阿根廷宣布将在两国边境修建 200 米长的围栏表示担忧。

该项目将在位于萨尔塔省的阿瓜斯布兰卡斯镇和塔里哈省的玻利维亚城市贝尔梅霍实施。

玻利维亚外交部在一份声明中表示：“边界问题必须通过两国之间建立的双边对话机制来解决，以找到共同问题的协调解决方案。”

他还警告说：“任何单方面措施都可能影响兄弟国家之间的睦邻友好与和平共处。”

该计划包括修建一道围栏，从巴士总站延伸至位于玻利维亚边境萨尔塔省阿瓜斯布兰卡斯镇的查拉纳斯港检查站。该措施由阿瓜斯布兰卡斯水库督察阿德里安·齐加兰 (Adrián Zigarán) 宣布，他表示这一举措是响应阿根廷政府安全部的要求。

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上周日，表现平平的博卡青年队在主场与阿根廷青年队以 0-0 战平，这场比赛是阿根廷联赛杯 A 组第一轮比赛，也是西班牙人安德尔·埃雷拉在糖果盒球场的首秀。

尽管博卡队的阵容十分强大——例如，马科斯·罗霍和埃丁森·卡瓦尼也是首发球员——但在上半场，博卡队明显被对手击败，对手赢得了中场优势并创造了三次明显的进球机会。

博卡队将在南美解放者杯第二阶段比赛中首次亮相，对手是巴拉圭民族队和利马联盟队的胜者。博卡队刚刚在阿根廷杯中以 5-0 击败了阿根廷蒙特马伊斯队，后者是科尔多瓦的一支球队，属于第三级。