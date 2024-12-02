RAE华语节目 (请点击阅读)

新闻的主要内容：

-众议员们未能就将被定罪的政治家排除在选举之外的法案进行辩论

-政府透露可能会取消在国家单位就职的跨性别配额

-对于巴西总统卢拉来说，“无人能否认”有人想推翻他

-委内瑞拉反对派谴责阿根廷驻加拉加斯大使馆继续被警察包围

-阿根廷将通过玻利维亚天然气管道向巴西出口天然气

-体育：莱昂内尔·梅西和其他阿根廷运动员一起再次获得国际足联最佳球员奖提名

-阿根廷将从法国购买一艘潜艇

-米莱政府确认寻求将阿根廷航空公司私有化

-对于巴西总统卢拉来说，无需法国的支持即可签署南方共同市场-欧盟协议

-哥伦比亚将要求英国人的签证，以回应伦敦对其公民做出的相同决定

-阿根廷国会推进一项监管在线博彩的法案

-体育：贝莱斯两分钟扭转了与博卡队比赛的局面，并晋级阿根廷杯决赛

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歌曲：Atahualpa Yupanqui – Milonga Surera /Mercedes Sosa – Alfonsina y el mar/Maná – Eres mi religión

新闻的详细内容：

被司法部定罪的人将被排除在选举之外的倡议并未能在国会取得进展。

这项倡议并未获得下议院辩论所需的法定人数。

这样，该提案就必须在委员会中再次讨论。

法案由前总统毛里西奥·马克里领导的PRO党推动，并得到了其他政治势力的支持。

媒体强调，执政党的很大一部分众议员没有参加投票。

反对派联盟“祖国联盟”否决了这一倡议，因为他们认为这只是为了阻止前总统 CFK 参加选举。

因多起腐败案件，CFK被司法部门定罪，尽管她声称自己是无辜的，是受害者。

哈维尔·米莱政府正在分析取消跨性别人士在国家单位工作的配额问题。

这是官方发言人曼努埃尔阿多尼在社交网络上透露的。

这位官员表示：“阿根廷不承认血统、出身或宗教方面的特权：所有居民在法律面前一律平等。”

他预计行政部门将寻求取消任何与“适合人群自身情况”无关的获得公职的标准。

这将意味着结束女性或跨性别者的配额，以及为保证国家公共行政多样性而采取的其他措施。

阿根廷驻委内瑞拉加拉加斯大使馆仍受到当地警察的围困。

这是去年以来在阿根廷大使馆避难的五名反对者之一的言论。

在《X》上发表的帖子中，他还声称大使馆仍然没有电力或自来水供应，服务被当局中断。

他和其他四名政治领导人在大使馆避难，等待委内瑞拉当局批准前往布宜诺斯艾利斯的安全通道。

在阿根廷外交人员被驱逐后，大使馆由巴西管理。

尼古拉斯·马杜罗政府对玫瑰宫拒绝承认他为 7 月 28 日举行的选举的获胜者进行了报复。

对于巴西总统卢拉·达席尔瓦来说，没有人可以否认曾发生了一场针对他的未遂政变。

他在一次演讲中谴责说：“他们试图发动政变，不让我担任共和国总统。”

他指的是 2023 年 1 月 8 日发生的事件。

当天，数千名前总统博尔索纳罗的支持者袭击了首都巴西利亚三个权利机构的总部。

根据调查，他们试图迫使军事干预推翻刚刚上任的左翼分子。

该案有近40名被告，其中包括博尔索纳罗本人，以及警察和军人。

此外，司法部正在调查第二起有关2022 年 10 月卢拉在选举中获胜后，有人企图暗杀他的案件。

阿根廷将通过玻利维亚的天然气管道向巴西出口天然气。

玻利维亚油田同意允许使用自己的管道运送货物。

该国有公司总裁阿明·多加森 (Armin Dorgathen) 在圣克鲁斯市举行的能源论坛上宣布了这一消息。

他说：“我们将利用现有基础设施加强区域合作，促进阿根廷和巴西之间天然气的高效运输”。

因此，巴西将从巴塔哥尼亚的瓦卡穆尔塔获得燃料，巴塔哥尼亚有世界上最大的非常规碳氢化合物储量之一。

玻利维亚拥有约一千公里的天然气管道网络。______________________________________________________

体育

莱昂内尔·梅西再次成为国际足联最佳球员奖的年度最佳球员候选人。

提名于近日公布，其中除了国家队队长外，还有几名阿根廷球员。

国家队的教练莱昂内尔·斯卡罗尼在今年赢得两届美洲锦标赛冠军后，正在角逐最佳教练奖。

与此同时，埃米利亚诺·马丁内斯是可能获得最佳门将奖的人之一。

其他阿根廷候选人是前锋劳塔罗·马丁内斯和格尔曼·卡诺；中场球员卢西亚诺·阿科斯塔和蒂亚戈·阿尔马达以及后卫尼古拉斯·奥塔门迪。

最佳奖由体育记者以及男女队队长和教练投票选出。

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阿根廷将从法国为海军购买一艘潜艇，以及四艘船用于海岸警卫队。

在法国总统伊曼纽尔·马克龙最近访问布宜诺斯艾利斯期间，阿根廷总统哈维尔·米莱与这位欧洲人就这一点达成共识，将通过价值约25亿美元的国际贷款进行购买。

阿根廷海军司令卡洛斯·阿利维表示：“这对我们来说具有战略意义。”

米莱政府重申了阿根廷航空公司私有化的意向。

这是内阁首席部长吉列尔莫·弗朗科斯在向国会提交报告时指出的。

正如他所说：“我们不愿意为一家运营赤字接近 4 亿美元、其服务仅被一小部分人使用的公司提供资金。”

弗朗科斯发表这番言论的几天前，飞行员工会与航空公司达成了原则协议。

经过几周的冲突，包括罢工和暂停航班，双方同意加薪和改革工作条件。

在这种情况下，玫瑰宫警告说，如果继续抗议活动，航空公司将被关闭。

首席部长在报告中还为玫瑰宫推行的零赤字政策进行了辩护。

同样，他强调自米莱就任总统以来，已有超过 3 万名公职人员被解雇.

哥伦比亚将开始要求英国人提供签证，作为对等伦敦对其公民前往英国旅行的同样要求。

这是南美国家总统古斯塔沃·佩特罗宣布的。

英国政府宣布从 12 月 24 日起重新制定对哥伦比亚公民的要求，费用为 145 美元。

对于巴西总统卢拉·达席尔瓦来说，法国无法阻止欧盟与南方共同市场签署自由贸易协定。

总统上周三在巴西利亚举行的工业论坛上表示，推进该协议的决定权在于欧盟，而不是巴黎。

对于南方共同市场主席卢拉来说：“乌尔苏拉·冯德莱恩有权签署该协议，我也打算今年签署它。”

巴西人发表上述言论的两天前，法国议会否定了这一协议。

他们认为，对于欧洲国家的农民来说，该条约将因“不公平竞争”而对他们不利。

众议院批准了一项监管在线博彩和打击赌博成瘾的法案。

该提案获得 139 票赞成、59 票弃权、36 票反对。

此外，该倡议限制了在媒体和社交网络上推广网络博彩的可能性。

仅可在与赌博相关的场所（例如赌场、宾果游戏厅、赛马场或彩票代理机构）内启用广告。

这一法案发起人保证议会可以而且应该进行干预，因为赌博问题是一个公共健康问题。

近年来，青少年甚至儿童使用在线博彩平台有所增加。

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体育

贝莱斯4-3击败博卡，晋级阿根廷杯决赛。

在这场戏剧性的比赛中，贝莱斯在比赛最后几分钟凭借两粒进球扭转了2-3落后的局面。

现在他们将在 12 月 4 日的决赛中面对 Barracas Central。

贝莱斯除了为阿根廷杯而战外，还是甲级联赛职业联赛的领头羊，该联赛还剩三场比赛。

此外，阿根廷中场阿莱克西斯·麦克·阿利斯特是利物浦2-0战胜皇家马德里的功臣。

阿根廷国家队球员在英格兰队领先的欧冠比赛中攻入首球。