RAE阿根廷迈向世界

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歌曲: Horacio Guarany – Si un día fui tu cantor /La Delio Valdez – Negra Ron y Velas / Julio Sosa – Que me importa tu pasado-

-联合国儿童基金会就阿根廷儿童饥饿问题发出警报

-前第一夫人扩大了对前总统阿尔贝托·费尔南德斯的暴力投诉

-联合国和国际刑事法院对委内瑞拉局势发出警告

-国防部将负责阿根廷所有南极基地

-通过电子方式支付小费在阿根廷合法化

-体育：圣洛伦索队在南美解放者杯中战平，而竞技队则在南美足球杯中获胜

据联合国儿童基金会阿根廷分部称，阿根廷有超过一百万儿童不吃晚饭就上床睡觉。

这是联合国机构进行的一项调查得出的结论。

据同一消息来源称，阿根廷有 150 万 18 岁以下儿童每天少吃一顿饭。

该调查警告说，近 500 万成年人处于这种情况，因为他们为了优先考虑孩子而节食。

联合国儿童基金会的研究警告说：“物价上涨和经济停滞影响了数百万有孩子家庭的收入。”

根据该文件，这种情况并不是最近发生的，而是可追溯到过去十年。

该实体表示，在这种情况下，近一半的家庭无法支付食品、医疗和教育费用。

该报告是在联合国儿童基金会阿根廷分会发起的“饥饿不会有美好结局”活动的框架内发布的。_____________________________________________________

国际刑事法院正在“积极监测”委内瑞拉局势。

首席检察官卡里姆·汗透露，正在跟踪这一南美国家7月28日选举后爆发的危机。

根据官方数据，尼古拉斯·马杜罗总统在选举中再次当选。

但反对派谴责了欺诈行为，并保证其候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚获胜。

汗表示，法院“已收到多份有关暴力的案件和其他指控的报告”。

自危机爆发以来，已有 2000 多人在反政府示威活动中被捕。

据多个非政府组织称，抗议活动中约有 25 人死亡。

在此背景下，联合国人权事务高级专员也对委内瑞拉局势发出警告。

奥地利人沃尔克·特克在一份声明中表示：“因煽动仇恨或据反恐法而被捕的情况令人担忧。”

他说：“抗议活动中发生的所有死亡事件都必须接受调查，责任人必须被追究责任并受到惩罚。”

此外，委内瑞拉政府拒绝接受联合国选举专家小组关于7月28日选举的报告。

对于加拉加斯来说，该报告“散布谎言，违反了专家组运作的原则以及与委内瑞拉选举国签署的职权范围”。________________________________________________________

前第一夫人法比奥拉·亚涅斯扩大了对前总统阿尔贝托·费尔南德斯的性别暴力指控。

根据其声明，在他们的关系中，她遭受了“严重伤害”，“至今仍留下心理伤害”。

亚涅斯保证，2016 年费尔南德斯强迫她流产后，她开始酗酒。

亚涅斯在阿根廷驻马德里领事馆通过视频会议进行了陈述。目前，亚涅斯在西班牙马德里居住。

前总统费尔南德斯否认了这些指控，并保证他的前伴侣被殴打的照片是“假的”。

国防部将负责所有阿根廷南极基地。

哈维尔·米莱政府将卡利尼基地和布朗基地的管理权移交给军队。

这是阿根廷在南极洲 13 个基地中唯一两个由外交部管理的基地。

据官方消息，原因是为了所有设施都回到南极系统的防御区范围内。_________________________________________________________

根据法令，米莱政府批准以电子方式支付小费。

通过这种方式，消费者将能够决定是否以现金形式或者将金额添加到消费收据中。

在后一种情况下，客户必须告知将分配给小费的百分比或金额。

该法令还批准小费的金额由付款人自行决定。

雇主在计算加薪或薪酬时绝不能将其视为工资的一部分。___________________________________________________

体育

解放者杯，圣洛伦索主场1-1战平米内罗竞技。

这支布宜诺斯艾利斯队凭借亚历克西斯·奎略的进球以1-0领先，但该队的失误让对手的前锋保利尼奥扳平了比分。

在另一场南美洲际锦标赛南美杯的比赛中，竞技队在智利以2-0击败了瓦奇帕托队。

阿德里安·马丁内斯和胡安·费尔南多·金特罗通过点球为阿根廷队赢得了胜利，他们已经接近晋级下一阶段的比赛。