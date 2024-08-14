RAE阿根廷迈向世界

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歌曲： / El espejo /Celeste Carballo – Me vuelvo cada día más loca / Maná – Eres mi religión/ Julio Sosa – Volvió una noche

-前总统阿尔贝托·费尔南德斯否认曾殴打前第一夫人

-唐纳德·特朗普赞扬哈维尔·米莱的政府

-萨尔瓦多：两千名被指控的帮派成员将同时被受审

-委内瑞拉：贫民窟倒塌导致八人死亡

-体育：朱利安·阿尔瓦雷斯在抵达马德里竞技队之前告别了曼城

前总统阿尔贝托·费尔南德斯否认殴打了他的前伴侣法比奥拉·亚涅斯。

这位前总统在接受西班牙报纸《国家报》采访时承认，双方存在相互言语暴力的关系，但没有身体暴力。

据费尔南德斯说，有人鼓动前第一夫人指控他，并保证他将在法庭上证明自己的清白。

亚涅斯则向司法部提交了一份简短的书面文件，确保她的前伴侣在 2016 年强迫她做了流产。

近日亚涅斯脸部和手臂受伤的照片被曝光。

但阿尔贝托·费尔南德斯保证这些照片是假的，并否认针对他的性别暴力指控。

这对夫妇于 2013 年相识，并于 2022 年在前总统任期内生下了一个儿子。

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美国前总统唐纳德·特朗普赞扬哈维尔·米莱政府。

这位共和党候选人在接受采访时肯定，这位阿根廷人“做得很好”，而且“通胀正在下降”。

特朗普说：“米莱很棒，她和我一样都是MAGA，也就是说，致力于‘让阿根廷再次伟大’”的人。

这位美国前总统说：“米莱做出了巨大的调整，我听说他做得很好。”

特朗普是在与前 Twitter 公司 X 的所有者埃隆·马斯克交谈时发表上述言论的。

这段对话在该社交网络上播出，这位前总统于 2021 年被该社交网络逐出。

萨尔瓦多2000多名被指控的帮派成员将同时受到审判。

这是共和国总检察长办公室预测的。

他们因在该国西部的阿瓦查潘省、松索纳特省和圣安娜省犯下的几项罪行而面临受审。

自 2022 年初，国会应纳伊布·布克莱总统的要求颁布的紧急制度生效以来，他们一直被拘留。

自那时以来，在部分宪法保障暂停的情况下，已有超过 8 万人被捕。

这2000多人被关押在高度安全的特殊监狱，监狱的条件受到人权组织的批评。

但民意调查显示，布克莱的安全政策在萨尔瓦多人中很受欢迎。

分析人士称，这也是总统2月份以超过80%的得票率连任的原因之一。___________________________________________________

委内瑞拉发生山体滑坡，造成 8 人死亡、20 多人受伤。

该事件发生在首都加拉加斯的佩塔雷贫民窟，当时一栋三层建筑倒塌。

官方消息称，大约 100 名士兵正在该地区协助伤者并清除残骸。

西班牙埃菲社与人们进行了交谈，他们声称倒塌的原因是一个气罐爆炸。

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体育

阿根廷国家队前锋朱利安·阿尔瓦雷斯在抵达他的新俱乐部马德里竞技之前告别了曼城。

这位阿根廷人在网上发表的一封信中表示，英国球队“将永远在他心中占有一席之地”。

前河床球员说道：“今天，我怀着很激动的心情告别了这个出色的俱乐部。度过了非常特别的两年”。

这位足球运动员补充道：“在这段时间里，作为一名球员和一个人，我得到了成长并学到了很多东西。”

阿尔瓦雷斯为曼城效力了两年。

他与马竞签订了7500万欧元的合同。

位于西班牙首都的俱乐部，他将与阿根廷国家队的其他成员：罗德里戈·德·保罗、纳韦尔·莫利纳和安赫尔·科雷亚共享阵容。_______________________________________