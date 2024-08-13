RAE阿根廷迈向世界

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歌曲： / Joaquín Sabina – No puedo enamorarme de tí/Horacio Guarany – Si un día fui tu cantor / Los Chalchaleros-Zamba de mi esperanza/ Charly García-Deberías saber por qué

-前总统阿尔贝托·费尔南德斯保证前第一夫人受伤的照片是假的

-委内瑞拉：反对派呼吁8月17日举行反对政府的游行

-巴西：找到了在圣保罗坠落并造成 62 人死亡的飞机的黑匣子

-厄瓜多尔：总统丹尼尔·诺博亚确认明年将寻求连任

-阿根廷：公立大学教师罢课要求提高工资

-体育：阿根廷在2024年巴黎奥运会上取得的成绩

在布宜诺斯艾利斯，警方突袭了前总统阿尔贝托·费尔南德斯的家，没收了他的手机和其他电子设备。

这是在针对他对其前伴侣法比奥拉·亚涅斯实施性别暴力案件框架内进行的突袭。

上周，前第一夫人脸部和手臂受伤的照片被公布。

在一次采访中，前第一夫人警告说，这些照片“与前总统对她所做的其他伤害相比，算不上什么”。

为此，亚涅斯本周将向法官扩大她对前总统的控告。

阿尔贝托·费尔南德斯则在与另一家媒体的对话中表示，发布的照片中亚涅斯的伤痕是“美容治疗”产生的结果。

由于这一丑闻，这位前国家元首辞去了正义党（庇隆主义政党的正式名称）主席的职务。___________________________________________________________

在委内瑞拉，反对派领导人玛丽亚·科里纳·马查多呼吁周六举行反对尼古拉斯·马杜罗政府的游行。

这位领导人在社交网络上宣布：“8月17日我们将走上委内瑞拉和全世界的街头。”

马查多说：“让我们一起呐喊，让世界支持我们的胜利，承认真理和人民主权。”

这一呼吁是选举当局在 7 月 28 日选举之后宣布马杜罗获胜后发出的。

但反对派谴责舞弊行为，并肯定其候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚 以超过 60% 的选票获胜。

该国总统则排除了与马查多进行任何类型的谈判的可能性。

为此，他在委内瑞拉最高法院出庭，重申他在选举中获得胜利，这使他有资格连续第三次连任。

对此，《华尔街日报》声称美国政府已向委内瑞拉总统提供特赦，以便他承认反对派的胜利。

华盛顿的提议将包括几名查韦斯政府官员。

但据该报报道，加拉加斯断然拒绝了这一提议。_________________________________________________

上周五在巴西圣保罗坠毁并造成 62 人死亡的飞机的黑匣子已被找到。

负责事件调查的巴西空军证实了这一消息。

该消息人士预计将对这些记录进行分析，以确定造成悲剧的原因。

据当地媒体报道，假设之一是机翼上积冰，导致飞机旋转坠落。

Voepass航空公司的飞机从卡斯卡韦尔市起飞，距离目的地圣巴勃罗市有大约80公里。

飞机迫降时坠毁，机上有 58 名乘客和 4 名机组人员，他们全部遇难。

由于发生的悲剧，巴西政府宣布举行全国哀悼。___________________________________________

厄瓜多尔总统丹尼尔·诺博亚已确认将寻求 2025 年连任。

他所在的保守党“国家民主行动”宣布玛丽亚·何塞·平托作为诺博亚的竞选搭档参选。

这位女士是现任“厄瓜多尔没有儿童营养不良的发展”项目的技术秘书。

诺博亚自去年开始执政，以接替辞职的吉列尔莫·拉索。____________________________________________________

阿根廷公立大学的教师本周一罢课要求提高工资。

正如代表他们的工会所解释的，罢课是因为国家政府没有回应他们的要求。

上周五，工会在布宜诺斯艾利斯与教育官员会面，但没有达成任何协议。

本周一阿根廷第二学期开课。

举行罢课的措施是在全国各地举行大规模游行要求增加公立大学预算大约三个月之后发生的。________________________________________________

体育

2024 年巴黎奥运会已经结束，阿根廷代表团带着三枚奖牌归来，这与 2020 年东京奥运会取得的成绩持平。

何塞·“马里尼奥”·托雷斯在BMX赛中赢得了金牌。

马特奥·马伊达拉尼和尤金妮亚·博斯科赢得了帆船银牌。

阿根廷曲棍球队女狮队获得铜牌。

除了奖牌之外，阿根廷运动员还获得了六张奥林匹克证书。

获得证书的运动员包括划独木舟的奥古斯丁·维尼斯、气步枪的朱利安·古铁雷斯和滑冰的马蒂亚斯·戴尔·奥利奥。

阿根廷男子曲棍球、男子足球和橄榄球队也带回来了证书。