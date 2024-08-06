RAE阿根廷迈向世界

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歌曲： / Enanitos Verdes – Aún sigo cantando / Julio Sosa – Cambalache / Carlos Gardel-Cuando tú no estás

-阿根廷外长承认反对派候选人为“委内瑞拉当选总统”

-根据一项研究，近 55% 的阿根廷人口处于贫困状态

-前总统阿尔贝托·费尔南德斯因涉嫌性别暴力而接受调查

-超过1000名阿根廷人因美国航空问题滞留在美国

- 2024年巴黎奥运会：母狮队击败德国队晋级半决赛___________________________________________________

阿根廷外长戴安娜·蒙迪诺在社交网络上发布的消息表示，马杜罗的对手埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚赢得了委内瑞拉的选举，并当选为该国总统。

她拒绝了委内瑞拉全国选举委员会公布的尼古拉斯·马杜罗获胜的选举票数。

在此背景下，外长表示：“马杜罗必须下台。”

就这样，阿根廷加入了秘鲁和美国认为冈萨雷斯·乌鲁蒂亚是选举获胜者的行列。

为此，加拉加斯下令关闭阿根廷大使馆，由巴西接管。

自12月以来，六名委内瑞拉反对派领导人一直在阿根廷驻委内瑞拉大使馆避难。

乌拉圭外长帕格尼尼也表示，反对派赢得了委内瑞拉选举。

但他澄清说，蒙得维的亚仍然不承认冈萨雷斯·乌鲁蒂亚为当选总统，因为他说，这一程序取决于委内瑞拉当局。

教皇弗兰西斯科为此呼吁委内瑞拉各方保持冷静，避免暴力。

教皇在梵蒂冈讲道期间还要求“寻求选举的真相”。

阿根廷前总统CFK也表达了同样的想法，她在墨西哥的一次活动中要求加拉加斯公布7月28日的选举记录。___________________________________________________

根据阿根廷天主教大学的一项研究，阿根廷近 55% 的人口处于贫困状态。

天主教大学社会债务观察站的一份报告揭示了这一比率，该观察站是社会经济衡量领域最受尊敬的实体之一。

据该消息人士称，2024年第一季度贫困率达到54.9%。

这意味着超过一半的人口无法支付每月食品、住房、健康、教育、服装和其他项目的最低开支。

与此同时，根据该观察站的数据，还有 20% 的人处于极度贫困状态，也就是说，人们甚至连自己的吃饭费用都负担不起。

研究将查科省首府雷西斯滕西亚周边地区列为阿根廷最贫困地区，贫困指数接近80%。

前总统阿尔贝托·费尔南德斯因可能犯下性别暴力而受到调查。

这项指控源于在另一起司法案件框架内对一部调查费尔南德斯在 2019 年至 2023 年执政期间涉嫌腐败的电话的审查。

根据对一位前总统秘书手机对话记录的分析，前第一夫人法比奥拉·亚涅斯可能是暴力的受害者。

亚涅斯自己的律师证实，他的当事人确实与费尔南德斯发生了激烈的争论，但他保证没有像一些新闻媒体所声称的那样“受到攻击”。

他还坚称，亚涅斯当时没有提出投诉。______________________________________________________

由于美国航空取消航班，有一千多名阿根廷人滞留在美国机场。

旅行社和旅客向阿根廷媒体证实了这一消息。

受影响的航班位于纽约和迈阿密的航站楼。

据社交网络上的一些旅客称，该航空公司多次重新安排航班，并且没有为滞留人员提供住宿和食物。

还有报告称，行李丢失，人们无法服用他们的药物。

据美国航空称，这是由于天气问题导致飞行面临安全风险。____________________________________________________________

体育 - 2024 年巴黎奥运会

阿根廷女子曲棍球队女狮队在四分之一决赛中击败德国队，晋级奥运会半决赛。

当朱丽叶塔·扬库纳斯扳平比分时，阿根廷队几乎以 1-0 落败。

随后，在澳大利亚点球大战中，这支南美队2-0获胜。

而雄狮队则以3比2不敌德国队，被淘汰出奥运会。

德国队的进球队员之一是阿根廷籍德国人贡萨洛·佩拉特，他是 2016 年夺得金牌的国家队的一员。

高尔夫球，亚历杭德罗·托斯蒂在 18 洞中打出 70 杆，在锦标赛中排名第 18，结束了他在法国首都的比赛。

埃米利亚诺·格里洛在上一轮比赛中打出68杆的成绩，最终排名第43位。

手球队以34比27输给埃及队后被淘汰。

与此同时，跑步运动员贝伦·卡塞塔在3000米障碍赛中获得第34名，未能获得决赛资格。

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