RAE阿根廷迈向世界

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲： / Alberto Cortez – No soy de aquí / Los Chalchaleros – Zamba de mi esperanza /

-巴西、墨西哥和哥伦比亚要求委内瑞拉政府公布选举记录

-华盛顿承认马杜罗的对手冈萨雷斯·乌鲁蒂亚为委内瑞拉选举的获胜者

-阿根廷驻委内瑞拉大使馆关闭后，阿根廷外交人员设法离开了委内瑞拉

-玻利维亚：政府和卡车司机达成协议，结束因缺乏燃料而举行的罢工

-2024年巴黎奥运会：阿根廷雄狮队击败爱尔兰队晋级四分之一决赛

巴西、墨西哥和哥伦比亚要求委内瑞拉政府公布7月28日选举的记录。

在一份联合声明中，三个拉丁美洲国家要求委内瑞拉当局“公布按投票站细分的数据”。

他们坚持认为“有关选举进程的争议必须通过该手段来解决”。

他们还指出：“必须通过对结果的公正验证来尊重人民主权的基本原则”。

这样，面对7月28日选举后引发的委内瑞拉危机，巴西利亚、墨西哥和波哥大采取了联合立场。

官方数据显示，在投票中，总统尼古拉斯·马杜罗以超过50%的选票连续其第三个任期。

但反对派谴责舞弊行为，并确认其候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚以超过 60% 的得票率获胜。

此后，委内瑞拉便爆发了多起反对马杜罗连任的抗议活动，据多个非政府组织称，目前已导致多人死亡。____________________________________________

美国政府承认冈萨雷斯·乌鲁蒂亚是当选为委内瑞拉总统的选举的获胜者。

美国国务卿安东尼·布林肯在一份声明中表示，他认为反对派胜利的证据是“压倒性的”。

声明中，美国“谴责马杜罗对反对派领导人的毫无根据的指控”。

布林肯还呼吁“根据委内瑞拉选举法和委内瑞拉人民的意愿开始和平过渡”。

马杜罗回应这一立场，警告华盛顿不要“对委内瑞拉插手”。

秘鲁也承认委内瑞拉反对派取得的胜利，这就是加拉加斯与该南美国家断绝外交关系的原因。

《华尔街日报》发表的一篇文章中，反对党领袖玛丽亚·科里纳·马查多透露：“她担心自己的生命和自由。”

正如她在说明中报道的那样：“国家安全部队已杀害至少 20 名委内瑞拉人，监禁 1000 多人。”

此外，根据其说法。“示威期间有十一人被迫失踪”。_____________________________________________________

阿根廷外交人员及其家人于上周四离开委内瑞拉。

有14人搭乘从加拉加斯迈克蒂亚机场起飞的航班成功离开该国。

他们前往葡萄牙，然后从那里前往西班牙乘坐返回阿根廷首都的航班。

阿根廷外交使团被尼古拉斯·马杜罗政府驱逐。

这是对布宜诺斯艾利斯决定不承认委内瑞拉总统获胜的选举结果的报复。

加拉加斯对哥斯达黎加、巴拿马、秘鲁和智利等国大使馆的工作人员也采取了同样的措施。

对此，阿根廷总统哈维尔·米莱在社交网络上发表声明，感谢巴西政府代表阿根廷接管驻加拉加斯大使馆。

巴西将代表阿根廷在委内瑞拉的事务，并将继续保护自12月以来在阿根廷大使馆避难的六名委内瑞拉反对派。__________________________________________________________

在玻利维亚，政府与卡车司机达成协议，结束因缺乏燃料而举行的罢工。

司机联合会宣布暂停强制措施，并预计与当局会面。

卡车司机在整个这一安第斯国家进行了多次路线封锁。

他们拒绝接受车辆柴油短缺的问题，这导致加油站排起长队。

此外，他们还警告玻利维亚缺乏美元。____________________________________________

2024 年巴黎奥运会

阿根廷曲棍球队雄狮队以2比1击败爱尔兰队，晋级奥运会四分之一决赛。

与此同时，女狮队以3-3战平澳大利亚队。

阿根廷排球队0-3不敌德国队，惨遭淘汰。