RAE阿根廷迈向世界

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Horacio Guarany-La villerita / Mercedes-Alfonsina y el mar/ Orquesta Aníbal Troilo – Sur / Chaqueño Palavecino-Cuando llora mi guitarra

-美洲国家组织未能就委内瑞拉局势达成一项一致的协议

-委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗呼吁逮捕反对派领导人

-面对关闭阿根廷驻加拉加斯大使馆一事，巴西将在委内瑞拉代表阿根廷

-由于燃油价格上涨，玻利维亚的道路被封锁

-世界上最大的矿业公司计划在圣胡安省投资铜矿

- 2024 年巴黎：阿根廷网球告别奥运会

美洲国家组织未能就委内瑞拉局势达成一致。

该提案得到了阿根廷的支持，旨在要求尼古拉斯·马杜罗政府公布 7 月 28 日选举的记录。

在此背景下，美洲国家组织秘书长乌拉圭人路易斯·阿尔马格罗要求国际刑事法院以他所谓的“大屠杀”为由逮捕马杜罗。

阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺则要求保证在加拉加斯大使馆庇护的委内瑞拉反对派安全离开。

外长说：“尽管我国一再提出要求，马杜罗仍不允许我们为这些受迫害的领导人提供安全通行证。”

她继续说道：“他们已经在大使馆避难四个多月了，没有安全离开委内瑞拉领土的授权。”

对于蒙迪诺来说，上周日的选举中“舞弊行为非常引人注目”。

蒙蒂诺向美洲国家组织保证：“选举记录已在网上发布，反对派在选票上的优势是压倒性的。”

据国家选举委员会称，在选举中，马杜罗以超过51%的选票赢得连任，连续其第三个任期。

据消息人士称，马杜罗的主要竞争对手埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚获得了 44% 的支持率。

但反对派公布的数据显示冈萨雷斯·乌鲁蒂亚以超过60%的选票获胜。

尼古拉斯·马杜罗要求逮捕他的选举对手：埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚和乌鲁蒂亚的主要盟友玛丽亚·科里纳·马查多。

委内瑞拉总统警告说，他将抵制其所谓的“北美帝国主义”和“法西斯极右派”的攻击。

此外，他警告说，他将毫不犹豫地呼吁委内瑞拉人通过他所说的“新革命”来捍卫其政府。

发生这种情况的同时，该国各地针对他连任的抗议活动仍在继续，据非政府组织称，迄今为止，抗议活动已造成16 人死亡。

马查多则在社交网络上谴责马杜罗政府的“残酷和镇压升级”。

他说：“我们建议该政权以民主方式接受失败，并推进谈判以确保和平过渡。”

反对派领导人写道：“然而，他们选择了镇压、暴力和谎言的道路”。

对此，马杜罗周三透露，所有确认他选举胜利的选举记录都将被公布。

委内瑞拉当局推迟发布国际社会要求的选举结果，并称其遭到“大规模黑客攻击”。

与此同时，华盛顿与秘鲁一起承认冈萨雷斯·乌鲁蒂亚为委内瑞拉当选总统。

加拉加斯与利马因此断绝了外交关系。

在关闭阿根廷驻加拉加斯大使馆后，巴西接受了阿根廷外交部在委内瑞拉代表阿根廷的请求。

阿根廷外交部的外交使团因上周日选举的冲突而被驱逐。

马杜罗政府下令采取这一措施是为了拒绝布宜诺斯艾利斯的立场，因为布宜诺斯艾利斯不承认执政党在选举中的胜利。

委内瑞拉还下令哥斯达黎加、智利、秘鲁、巴拿马等国驻该国使馆工作人员离境。

在玻利维亚，道路被封锁以抗议燃料短缺。

国际货运公司在这一安第斯国家的数十个地点举行示威。

该行业也正在进行72小时罢工。

抗议活动领导人之一赫克托·梅尔卡多表示：“我们的加油站没有燃料，这是最令人担忧的，我们玻利维亚没有美元。”

路易斯·阿尔塞总统的政府保证，这种情况也是社交网络上流传的谣言造成的。

用户就会积压库存，导致加油站排起长队，从而加剧了燃料短缺局面。__________________________________________

世界上最大的矿业公司澳大利亚必和必拓公司从加拿大伦丁公司购买了阿根廷的两处矿藏。

它们是圣胡安省的 Josemaría 和 Filo de Sol 铜矿区。

目前其开发项目陷入停滞状态。

这两个矿床相距十公里，有潜力成为世界上最重要的铜矿综合体。

据业内人士透露，所需投资约为 100 亿美元。

工程将包括改善当地基础设施，例如扩大连接安古斯拉斯托镇与矿山的电网。

__________________________________________

2024 年巴黎奥运会

阿根廷网球界告别了奥运会。

塞巴斯蒂安·贝斯以 7-5 和 6-1 输给了希腊选手斯特凡诺斯·西西帕斯。

与此同时，弗朗西斯科·塞伦多洛分别以 6-3 和 6-4 输给了挪威选手卡斯帕·鲁德。

另外，手球队以38-27不敌丹麦队。