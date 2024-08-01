RAE阿根廷迈向世界

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歌曲：Los Nocheros-No saber de tí / Tango-Mi noche triste/ Sting – Ellas bailan solas /

-多个非政府组织称，委内瑞拉有10多人在反对选举结果的抗议活动中死亡

-反对派在阿根廷驻加拉加斯大使馆避难并寻求离开该国

-委内瑞拉政府因秘鲁谴责选举舞弊而与该国断绝关系

-巴西总统卢拉·达席尔瓦要求加拉加斯公布选举记录

-国有石油公司YPF将在巴塔哥尼亚设立一座工厂，出口瓦卡穆尔塔天然气

- 2024 年巴黎奥运会：阿根廷赢得第一枚奖牌：BMX 自由式金牌

周日选举后，委内瑞拉的危机仍在继续，根据国家选举委员会的说法，总统尼古拉斯·马杜罗获胜。

本周二，这一南美国家各地爆发了支持和反对他的政府的示威活动。

据非政府组织 Foro Penal 称，由于安全部队的镇压，已有 10 多人在抗议活动中死亡。

政府则声称约有 750 名被拘留者，一名警察在与抗议者的对抗中死亡。

马杜罗声称反对派正在煽动暴力并寻求发动政变推翻他。

从这个意义上说，国防部长兼武装部队总司令弗拉基米尔·帕德里诺·洛佩斯也表达了自己对马杜罗的支持。

根据官方数据，在周日的选举中，总统获得了超过 50% 的选票。

根据该消息来源，他的主要竞争对手埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚获得 44% 的支持率。

但反对派民主团结平台谴责查韦斯主义犯有欺诈行为。

根据他们的计算，冈萨雷斯·乌鲁蒂亚以超过 60% 的选票获胜。

六名委内瑞拉反对派领导人在阿根廷驻加拉加斯大使馆避难。

他们是：克劳迪娅·马塞罗、莫托拉·马加利·梅达、佩德罗·乌鲁楚尔图·诺塞利、费尔南多·马丁内斯、温贝托·比利亚洛博斯和奥马尔·冈萨雷斯。

现在，他们将与被马杜罗政府驱逐出境的阿根廷外交人员一起离开委内瑞拉。

这一决定是对布宜诺斯艾利斯采取的立场的报复，布宜诺斯艾利斯否认周日委内瑞拉现任总统在选举中再次当选的选举结果。

智利、乌拉圭、多米尼加共和国、哥斯达黎加、秘鲁和巴拿马大使馆人员也持有同样的立场，因此，他们也必须离开委内瑞拉。

此外，阿根廷外交部报告称，阿根廷驻委内瑞拉大使馆受到“骚扰”，电力被中断。

巴西总统卢拉·达席尔瓦要求委内瑞拉政府公布上周日选举的记录。

哥伦比亚、美国等国家以及联合国、欧盟也有同样的要求。

卢拉试图在委内瑞拉危机的背景下表达冷静和谨慎的态度。

巴西总统表示：“委内瑞拉全国选举委员会承认马杜罗获胜，而反对派尚未承认。”

随后他表示：“如果结果得到证实，我们都有义务承认。”

但他向委内瑞拉总统发出了一条信息说：“您非常清楚，透明度越高，就将会有更安静执政的可能性。”

阿根廷前总统阿尔贝托·费尔南德斯也表达了类似的意思，要求公布投票纪录。

费尔南德斯曾经将监督 7 月 28 日的选举。

但选举前，马杜罗政府撤回了邀请，声称阿根廷前总统缺乏公正性。

委内瑞拉与秘鲁断交，以报复该国承认反对派埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚为当选总统。

委内瑞拉外交部长伊万·吉尔宣布决定与利马断绝关系。

秘鲁政府表示，周日的选举存在明显的舞弊迹象。

美洲国家组织也表达了自己的观点。

美洲国家组织秘书长乌拉圭人路易斯·阿尔马格罗表示，委内瑞拉在 7 月 28 日的选举中犯下了“最异常的操纵行为”。

阿根廷国家石油公司 YPF 将在巴塔哥尼亚开发一座液化天然气厂。

该综合体将负责加工瓦卡穆尔塔油田的燃料以供出口。

据官方消息，该项目将是阿根廷历史上最大的投资，达30至500亿美元。

该工厂将建设在里奥内格罗省的蓬塔科罗拉达。

将对大西洋沿岸的一个旧港口进行现代化改造，以出口液化天然气或LNG。

这一碳氢化合物来自内乌肯省的瓦卡穆尔塔，它有世界上最大的页岩气储量之一。

据估计，该工厂将在五到七年内完工。_______________________________________

2024 年巴黎奥运会

阿根廷赢得了第一枚奖牌：车手何塞·马里尼奥·托雷斯 (José Maligno Torres) 在 BMX 自由式决赛中夺得金牌。

这位29岁的运动员第一次上场就得到了94.82分，这是他的对手无法超越的分数。

阿根廷足球队2-0击败乌克兰队，晋级八强。

国家队由蒂亚戈·阿尔马达和克劳迪奥·埃切维里攻入进球。

接下来，为了争夺半决赛席位，阿根廷队将对阵本土球队法国队。

与此同时，曲棍球队女狮队以 2-0 战胜新西兰队，赢得了她们在 2024 年巴黎奥运会上的首场胜利。

女狮队也以2-1击败西班牙队，晋级四分之一决赛。