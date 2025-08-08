RAE阿根廷迈向世界华语节目

阿根廷的意大利移民

自19世纪末至20世纪中叶，阿根廷成为意大利移民的主要目的地之一。经济困境、农业危机和就业不足促使数百万意大利人离开家乡，乘船穿越大西洋，寻找更好的生活。移民船多从热那亚和那不勒斯出发，航程历时数周。抵达布宜诺斯艾利斯后，他们常在“移民旅馆”登记，再前往港口城市、农业区或内陆城镇定居。

意大利移民在阿根廷的经济发展中发挥了重要作用。他们参与建筑、农业、工业和商业，还开设面包店、木工坊、意面工厂等家族企业，为城市和乡村注入了活力。文化影响同样深远：阿根廷的口音与俚语“Lunfardo”中融入了大量意大利方言词汇；披萨、意面、鹰嘴豆饼和手工冰淇淋成为日常饮食；许多建筑风格、音乐创作和舞台表演都带有浓厚的意大利印记。

据统计，1870年至1960年间，超过三百万意大利人或其直系后裔移居阿根廷。如今，约六成阿根廷人具有意大利血统，使阿根廷成为意大利海外侨民人数最多的国家。意大利移民不仅带来了劳动力和技能，还将自身的文化、价值观与生活方式融入阿根廷社会，形成了独特的多元民族身份。

他们的故事不仅属于历史，也延续在当今阿根廷人的日常生活中：从家庭聚餐的意面，到探戈音乐中的旋律，再到街头巷尾的咖啡馆，这份跨越大洋的文化遗产依然鲜活而深刻。