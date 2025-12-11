RAE阿根廷迈向世界中文节目

据阿根廷新闻社报道，本场比赛的进球者为米拉格罗斯·阿拉斯特拉打入两球，以及佐伊·迪亚兹打入一球。

这场胜利让阿根廷青年女子队历史上第六次晋级世界杯决赛，她们将在12月13日再次与上届世界杯决赛对手荷兰队交锋。

小女狮继续延续阿根廷在青年世界杯的辉煌传统，将在决赛中挑战荷兰队——这一无可争议的曲棍球强队。

首节比赛较为胶着，但最具威胁的进攻来自中国队，阿根廷门将梅赛德斯·阿尔托拉成功扑出一记危险的短角球。

第二节比赛中，中国队开始占据场上主动，一次射门两度击中横梁，幸亏后卫基亚拉·安布罗西尼及时将球从门线清出。

尽管上半场阿根廷没有太多有威胁的进攻，但第三节比赛，她们率先打破僵局。第36分钟，门多萨前锋米拉格罗斯·阿拉斯特拉通过拖射攻入一球，将比分改写为1-0。

第45分钟，第三节临近结束时，前锋佐伊·迪亚兹与拉拉·卡萨斯配合完成进攻，由迪亚兹攻入一球，使阿根廷队在最后一次休息时取得显著优势。

最后一节比赛第53分钟，阿拉斯特拉再次通过拖射破门，锁定比赛胜局，最终以3-0战胜中国队。

最终决赛将再次上演阿根廷队与荷兰队的对决。历史上，南美球队在此前四次决赛中全部告负，她们将在下一场比赛中力争改写历史，争夺冠军奖杯。