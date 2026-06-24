RAE阿根廷迈向世界中文节目

卡普托庆祝2026年第一季度GDP创下“新的历史纪录”

经济部长在社交平台X上发文，对阿根廷国家统计与普查研究公布的数据进行了评论。

阿根廷经济部长路易斯·“托托”·卡普托（Luis “Toto” Caputo）强调了今年第一季度经济活动水平的增长。他在总统哈维尔·米莱（Javier Milei）政府官员身份的X账号上写道：“新的历史纪录。”同时，他还就此话题提供了更多细节。

在阿根廷国家统计与普查研究所于本周二公布数据后，卡普托再次通过X发声。数据显示，国内生产总值（GDP）经季节性调整后，季度环比增长0.7%，同比增长2.3%。

今年第一季度GDP同比增长2.3%，较上一季度进一步改善。

“2026年第一季度的经济活动水平达到了新的历史纪录，”这位国家经济部门负责人首先表示。

随后，他详细介绍了阿根廷国家统计与普查研究公布的阿根廷经济数据。他指出：“2026年第一季度，国内生产总值经季节性调整后环比增长0.7%，较2025年同期增长2.3%。无论是在经季节性调整的数据系列，还是在趋势—周期指标中，都达到了新的历史最高水平。”

他还强调：“趋势—周期指标已经连续第八个季度增长，这反映出当前经济扩张周期的强劲韧性。”

此外，他补充道：“与GDP一样，私人消费在经季节性调整的数据和趋势—周期指标中也均创下历史新高。”

在这方面，他指出：“经济活动水平的增长覆盖面非常广泛。在16个经济部门中，有12个部门相较于2025年第一季度实现了增长。”

最后，他表示：“在总需求的各组成部分中，出口和私人消费分别同比增长9.8%和2.7%；而投资、进口和公共消费则分别同比下降11.6%、7.5%和0.9%。”