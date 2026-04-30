RAE阿根廷迈向世界中文节目

拉丁美洲3月客运量显著增长

国际航空运输协会（IATA）发布的月度报告显示，地区表现优于全球其他地区。

拉丁美洲航空公司在3月份实现了同比12.1%的需求增长，同时运力（可提供座位数）同比增长8.4%，客座率达到83.8%，较2025年3月提高了2.7个百分点以上。

这一数据来自国际航空运输协会（IATA）的一份报告。

按收入客公里（RPK）衡量的总需求同比2025年3月增长了2.1%；按可用座公里（ASK）衡量的总运力同比下降1.7%；客座率为83.6%，较2025年3月提高3.1个百分点。

国际需求同比2025年3月下降0.6%；运力同比下降6.2%；客座率为84.1%，较2025年3月提高4.7个百分点。国际客运量整体下降主要是由于中东地区航空公司客流量下降了60.8%。

国内需求同比增长6.5%；运力同比增长5.6%；客座率为83.0%，较2025年3月提高0.7个百分点。

国际航空运输协会总干事威利·沃尔什表示：“尽管中东局势带来干扰，3月份航空旅行需求仍持续增长。然而，中东地区国际客运量接近61%的下降将全球增长限制在2.1%。除中东外，需求增长了8%。”

他补充说：“目前所有人都在关注航空燃油的供应和价格。从供应来看，未来几个月在一些高度依赖海湾地区供应的地区（尤其是亚洲和欧洲）可能出现短缺。此外，异常高昂的航空燃油价格正越来越多地反映在机票价格上。”

他指出：“虽然这尚未影响3月份的客运量或目前的未来预订情况，但仍需观察高票价何时会开始改变乘客行为。到目前为止，夏季仍有望成为出行高峰期。这是积极信号，但航空公司的适应能力正面临考验，稳定燃油供应和价格至关重要。”

沃尔什总结道：“与此同时，鉴于空域容量受限和潜在燃油配给等特殊情况，监管机构应准备在航班时刻分配方面给予航空公司一定的灵活性。”

国际按收入客公里下降0.6%，为自2021年3月以来的首次下降，主要由于中东地区客运量大幅减少。相比之下，其他国际市场增长了9%，且除中东外，各地区客座率均有所上升。

亚太地区航空公司需求同比增长11.5%；运力同比增长1.5%；客座率达到91.2%，较2025年3月提高8.1个百分点。该地区客运增长受农历新年出行季结束以及国际航线（中东航线除外）两位数增长的推动。

欧洲航空公司需求同比增长7.7%；运力同比增长3.2%；客座率为81.4%，较2025年3月提高3.4个百分点。欧洲与亚洲之间的客运量增长29.3%，因直飞航班取代了经由中东中转的航线。

北美航空公司需求同比增长3.7%；运力同比增长0.9%；客座率为85.5%，较2025年3月提高2.3个百分点。跨大西洋旅行增长3.3%，亚北航线的增长率较2月翻倍以上。

中东航空公司需求同比下降60.8%；运力同比下降56.9%；客座率为67.8%，较2025年3月下降6.6个百分点。这主要是由于美国、以色列与伊朗之间的战争导致该地区大部分空域关闭。

非洲航空公司需求同比增长19.2%；运力同比增长4.2%；客座率为77.7%，较2025年3月提高9.8个百分点。

国内RPK在3月份同比增长6.5%，运力增长5.6%。中国和巴西再次以两位数增长领跑，澳大利亚和日本也表现出明显更高的增长。印度国内客运量有所下降，可能与中东枢纽航班减少有关。