RAE阿根廷迈向世界中文节目

查理·加西亚在上周接受肾脏手术后已获出院

这位74岁的艺术家此前在阿根廷诊断与治疗研究所住院治疗。

这位传奇音乐人查理·加西亚在布宜诺斯艾利斯市一家诊所住院一周后已出院，并返回家中。此次住院是因为一项计划中的肾脏手术。

这位艺术家于4月21日在阿根廷诊断与治疗研究所（IADT）接受了部分肾切除术，这是一种切除部分肾脏的外科手术。

74岁的他接受了手术，正如医院在官方声明中所指出的，手术按计划进行，术后恢复良好，在普通病房休养，未出现并发症。

此外，加西亚在整个过程中未曾需要透析，也未进行任何超出此类手术常规范围的额外干预，并持续康复，直至28日出院并返回家中。

查理·加西亚原名卡洛斯·阿尔贝托·加西亚·莫雷诺，1951年10月23日出生于布宜诺斯艾利斯市。他是卡门·莫雷诺和卡洛斯·海梅·加西亚·兰赫的四个孩子中的长子。其父是一位工程师、化学家、数学家，多本教育类书籍的作者，同时也是当时国内唯一一家福米卡家具工厂的老板。

5岁时，查理开始接受古典音乐训练，在布宜诺斯艾利斯的蒂博·皮亚齐尼音乐学院学习钢琴。那时他就展现出后来众所周知的非凡音乐天赋——传奇般的绝对音感。也是在那几年，父母赴欧洲旅行期间，他患上了白癜风。这种皮肤疾病后来让他拥有了标志性的双色小胡子。

学生时代，查理在达马索·森特诺博士社会军事学院就读，他的同学们总是在礼堂里弹钢琴。在这所学校里，他组建了自己的第一批乐队：与胡安·卡洛斯·贝利亚合作的“To Walk Spanish”，以及后来与尼托·梅斯特雷组成的“Sui Generis”。

“Sui Generis”很快走红。1972年，他们录制了专辑《Vida》，随后在1973年发行《Confesiones de invierno》，1974年推出《Pequeñas anécdotas sobre las instituciones》。翌年，查理与尼托在卢纳公园体育馆举行了一场盛大的告别演出，与观众道别，并推出双专辑《Adiós Sui Generis》。

他的下一个艺术项目几乎立即展开，并与劳尔·波尔切托、尼托·梅斯特雷、莱昂·希耶科和玛丽亚·罗莎·约里奥合作。于是诞生了“PorSuiGieco”，这一项目仅发行了一张专辑，同时还汇集了奥斯卡·莫罗、何塞·路易斯·费尔南德斯、古斯塔沃·巴斯特里卡、皮诺·马罗内、冈萨洛·法鲁希亚和阿尔弗雷多·托特等优秀音乐人。

在“PorSuiGieco”之后，查理·加西亚的音乐道路发生了明显转变。他放弃了民谣摇滚，转向所谓的前卫音乐。他的新项目拥有诗意的名字“La Máquina de Hacer Pájaros”（造鸟机器），与奥斯卡·莫罗、古斯塔沃·巴斯特里卡、卡洛斯·库塔亚、何塞·路易斯·费尔南德斯和亚历杭德罗·卡沃蒂共同展开。尽管持续时间不长，这支乐队在全国巡演，并留下了《La Máquina de Hacer Pájaros》和《Películas》两张专辑。

1978年至1982年间，在军政府独裁时期压抑的社会氛围中，文化领域偶尔成为透气的出口。其中一个代表就是由查理·加西亚、大卫·勒本、几乎还是少年的佩德罗·阿斯纳，以及再次加入的奥斯卡·莫罗组成的超级乐队“Serú Girán”。这个名字仿佛来自某种失落的古老语言。他们留下了多张经典专辑，如1978年的《Serú Girán》、1979年的《La grasa de las capitales》、1980年的《Bicicleta》、1981年的《Peperina》和1982年的《No llores por mí, Argentina》。

1980年12月30日，在一场具有历史意义的“La Rural”演唱会上，“Serú Girán”在军政府统治期间吸引了6万名观众。

查理·加西亚的个人生涯起点与他涉足电影配乐的时期相吻合。应导演劳尔·德拉·托雷之邀，他为电影《Pubis angelical》创作了配乐，并与他的首张歌曲专辑《Yendo de la cama al living》一同发行。一年后，他以出人意料的美学和声音风格打破常规，推出了《Clics Modernos》。

1984年至1990年间，他陆续推出《Piano Bar》（参与阵容包括菲托·帕埃斯、巴勃罗·圭约特、阿尔弗雷多·托特和威利·伊图里）、《Parte de la religión》、《Cómo conseguir chicas》和《Filosofía barata y zapatos de goma》。在最后这张专辑中，他对阿根廷国歌进行了独特的重新诠释，这样的作品唯有他才能呈现。

此时，查理已与新一代才华横溢的音乐人建立合作关系，这些人在不同阶段陪伴着他，包括费尔南多·萨马莱亚、安德烈斯·卡拉马罗、卡洛斯·加西亚·洛佩斯、克里斯蒂安·巴索、法比安“Zorrito”冯·金蒂耶罗、丹尼尔·梅林戈、希尔达·利萨拉苏、费尔南多·卢帕诺、玛丽亚·加布里埃拉·埃普梅尔、理查德·科尔曼、亚历杭德罗·特兰、玛丽亚·埃娃·阿尔比斯图尔和罗萨里奥·奥尔特加等。

在90年代，除了录制《La hija de la lágrima》、《Say No More》和《El aguante》外，他还与佩德罗·阿斯纳以及梅赛德斯·索萨合作发行了专辑。

进入21世纪，查理·加西亚以一次从门多萨一家酒店九楼跃下的事件震惊世人，让人怀疑他是否与常人无异。关于他个人生活的争议、传闻也被媒体不断放大。然而，查理凭借其深厚的人性光辉与源源不断的创造力超越了这一切。

在过去二十年里，除了继续与观众见面，他还推出了《Influencia》、《Rock and Roll YO》、《Kill Gil》和《Random》等新的音乐佳作。