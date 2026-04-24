RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷杯将推出官方图书

阿根廷杯官方图书将于下周四发布。

阿根廷杯将推出一本官方图书，讲述其历史，并汇集最精彩比赛的信息以及其他统计内容。

这本书共118页，包含大量高质量照片，并收录了多位赛事参与者的采访。

该书将于4月30日在书展上发布，并于当日开始销售。

自2011年重启并重新纳入阿根廷足球体系以来，阿根廷杯已经进行到第十四届。作为阿根廷国内最具“联邦性”的赛事，这项杯赛如今也将拥有自己的官方图书。

该书由阿根廷足球协会（AFA）与赛事组织与制作公司Torneos合作推出，书名为《我们的杯赛：阿根廷杯官方图书》。

书中配有插图，讲述了自2011年重启以来的赛事历史，并将该赛事称为“连接整个国家的活动”，同时强调其“能够在一夜之间改变一支俱乐部历史”的能力，并将其视为一项真正的“全国性”赛事。

此外，书中还回顾了最令人难忘的比赛、参赛的优秀球员以及历届冠军，并整理了俱乐部和球员的多项统计数据。

作为一项为低级别联赛俱乐部球员提供展示舞台的赛事，书中还回顾了那些令人难忘的“冷门时刻”，即低级别球队淘汰顶级联赛球队的经典战役，以及球员们的精彩表现。

该书还收录了对阿森纳俱乐部前主席胡里奥·翁贝托·格隆多纳（子）、曾率“兵工厂”夺冠的主教练古斯塔沃·阿尔法罗，以及赛事电视转播常驻解说朱利安·布里科的采访，同时还包括阿根廷职业足球运动员工会总协调员塞尔希奥·马尔基的访谈。

本书由记者卢卡斯·费尔南德斯·阿隆索、拉米罗·德·维塔和马蒂亚斯·托伊特尔撰写，将于当日18:30在布宜诺斯艾利斯乡村会展中心（La Rural）举行的国际书展上发布。发布活动由记者加斯顿·雷孔多主持，并邀请布里科、马尔基、前经纪人吉列尔莫·科波拉以及前拉普拉塔大学生队球员马里亚诺·安杜哈尔出席。