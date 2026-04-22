RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷总统米莱在圣墓向教皇方济各致敬，并向主教团致信

在其逝世一周年之际，总统将豪尔赫·贝尔戈利奥称为“历史上最重要的阿根廷人”。

总统哈维尔·米莱周二向教皇方济各致敬，值此其逝世一周年之际，他将其称为“历史上最重要的阿根廷人”。他在圣墓举行了一场简短的纪念仪式，并向阿根廷主教团发送了一封相关信函。

米莱在就任总统之前曾对方济各提出过强烈批评。他在社交媒体X上发布了四张自己与教皇在2024年的合影——当时他前往梵蒂冈参加成为首位阿根廷圣人的“妈妈安图拉”（玛丽亚·安东尼娅·德·帕斯·菲格罗亚）封圣仪式。并说：“在这里，与历史上最重要的阿根廷人……遥寄拥抱，圣父。”

米莱在上任前曾严厉批评教皇方济各，但就任后开始推进制度性接近，并于2024年2月12日在梵蒂冈与其进行了长时间且友好的会晤。

这次会面是在宗座宫图书馆进行的私人会晤，持续约70分钟，对于梵蒂冈的礼仪标准而言属于较长时间。

这一关系的改善始于2023年11月教皇贝尔戈利奥的一通电话——当时米莱刚在2023年决选中获胜，教皇致电祝贺其当选。

此外，总统办公室还发布了米莱写给门多萨大主教、阿根廷主教团（CEA）主席马塞洛·丹尼尔·科隆博蒙席的一封信，以纪念方济各逝世周年。

在信中，总统称豪尔赫·贝尔戈利奥是“我们历史上最具影响力的阿根廷人之一，因为他在教宗任期内肩负了具有全球意义的使命”。

他补充道：“我对2023年11月22日（我在决选中胜出的当天）接到教宗来电有着非常深刻的个人记忆。在那个对我国至关重要的时刻，他给予了我鼓励和反思的话语。同样，我也非常珍视2024年2月在罗马的会面，在那里我感受到了他的温暖与清晰的思维。”。

米莱在信中还强调了教皇方济各“为保护从受孕开始的生命、促进宗教间对话，以及让年轻人更接近精神生活所进行的不懈努力”，以及“他为使教廷更加简朴所展现的意愿”。

此外，他还提到于本周二17时在卢汉大教堂举行纪念贝尔戈利奥的弥撒，届时阿根廷主教团高层、国家政府代表及反对派政治人物将出席。

总统表示：“我希望这场纪念方济各逝世一周年的弥撒能为我们的人民带来丰硕成果，并让我们怀着感恩之心铭记他的教宗任期。”。

最后，米莱表达了他的愿望：“愿在这座对教皇具有重要意义的圣殿中，卢汉圣母保佑并守护整个阿根廷国家。”