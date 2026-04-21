RAE阿根廷迈向世界中文节目

路易斯·布兰多尼去世，阿根廷文化的象征性演员

这位演员于20日凌晨去世，享年86岁。作为阿根廷电影、电视和戏剧的标志性人物，他同时也是一名工会和政治活动家。这位艺术家因一次家庭事故被送入医疗机构。

随着时间推移，病情不断恶化。在他生日（4月18日）后的第二天，确认了他的去世消息。

这位演员作为阿根廷电影、电视和戏剧的象征，早在2025年11月底就曾因血压问题住院。

戏剧制作人卡洛斯·罗滕贝格通过社交媒体发布消息确认了他的去世，他说：“一个令人难忘的时代中最后一位顶级主演离开了我们。作为国家戏剧的推动者，我们将继续为他始终如一的投入鼓掌，这种投入早已超越舞台本身。今天对我们的文化来说是非常悲伤的一天。”

制作人还透露，艺术家的遗体于当日中午在布宜诺斯艾利斯市议会大楼举行告别仪式，“周二上午将安葬于演员纪念馆”。

即便仍然活跃，布兰多尼当时正在与索莱达·西尔维拉共同主演话剧《谁是谁？》，并参与电视剧《Nada》第二季的制作。

出生于多克苏德的“贝托”，1962年在戏剧舞台首次亮相，1963年进入电视领域。1970年，他凭借出色表现获得首个马丁·菲耶罗奖最佳戏剧男演员奖。

他的电视代表作包括《道林·格雷的画像》《我的连襟》《与老板同眠》《你生命中的男人》《献给埃斯库拉皮奥的一只公鸡》等。

他参演的电影包括《伟大的道路》《叛逆的巴塔哥尼亚》《停战》《等待灵车》《我可以成为任何人，但我爱你》《共处》《百次不该》《愤怒》《那根该死的肋骨》《我的杰作》《4×4》《黄鼠狼的故事》《小人物的史诗》以及今年上映的《莱萨马公园》。

在上世纪70年代初，他曾因受到“三A”（阿根廷反共联盟）威胁而流亡海外。1976年7月，他曾被关押在“奥莱蒂”秘密拘留中心数日。此后他步入政坛，曾作为激进公民联盟的国家众议员，并在2007年与里卡多·阿方辛搭档竞选副省长。2023年，他作为“变革联盟”的代表当选为南方共同市场议会议员。