RAE阿根廷迈向世界中文节目

根据一份报告，阿根廷儿童贫困率比前届政府时期下降了25%。

LyP基金会强调，除了满足当前的基本需求外，还应创造条件，摆脱结构性贫困。

14岁以下儿童的贫困率比上一年度的最后一期下降了25%。

由阿古斯丁·埃切巴尔内、曼努埃尔·索拉内特和阿尔多·亚伯拉姆领导的自由与进步基金会（Fundación Libertad y Progreso）指出，自2024年6月达到66.1%的最高点以来，阿根廷14岁以下儿童的贫困率已下降24.8个百分点，并持续下降至2025年12月的41.3%。

根据国家统计与普查局（INDEC）常设家庭调查的数据强调：“在5岁以下儿童中，这一比例下降至19.4%，这一数据尤其令人鼓舞，因为在婴幼儿时期，充足的营养、获得医疗护理以及社会情绪能力的发展，对儿童的未来至关重要。”

报告指出，“在这一阶段，由于大脑具有非凡的可塑性，每一次经历都对认知、情感和社会发展产生决定性影响，为未来成功的教育路径奠定基础。”

报告还明确指出，“改善婴幼儿时期的生活条件不仅有助于减少当前的贫困，还能扩大未来的机会，增强社会流动性，并帮助打破贫困的代际传递。”

报告指出，大约有410万儿童和青少年领取普惠儿童津贴（AUH），这表明仍有相当一部分家庭依赖补助来满足基本需求。

然而，“这种经济援助虽然对缓解当前紧迫问题和保障最低社会保护至关重要，但单靠它无法打破结构性贫困的循环。”

报告补充说，在这方面，与教育、健康检查和职业培训相关的条件性措施发挥着关键作用。

报告指出:“人力资本的积累和社会情绪能力的发展，这些都是扩大机会、改善未来教育和职业路径，并最终打破贫困代际循环的必要条件”。

最后，报告呼吁：“在儿童早期投资人力资本仍然是建立自主性和扩大未来机会的关键。”

“这不仅仅是满足当前的基本需求，更是创造摆脱结构性贫困的条件，确保每个孩子能够充分发挥其潜力和发展机会。”