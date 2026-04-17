RAE阿根廷迈向世界中文节目

2026年3月：阿根廷商业航空创历史新高

航空活动实现了联邦化跃升，重塑了连通性格局，运送乘客超过460万人次。

2026年3月，阿根廷航空商业活动以一组不仅巩固疫情后复苏、且改写该月历史纪录的数据收官：全国机场共接待旅客4,636,151人次，总起降（包括起飞和降落）达到35,956架次。

这一数字超过了此前2025年3月的纪录（4,481,883人次），意味着同比增长3%，成为航空监管机构有记录以来表现最佳的3月。上述数据来自阿根廷国家民用航空管理局（ANAC）发布的报告。

这些数据被视为阿根廷航空系统持续“增长轨迹”的证据。除总量外，报告还强调了两个使该纪录具有重要意义的现象：国内航线作为内部连通性的支柱依然稳固，以及国际航段的跃升，在旅客数量和航班运行方面均创下新高。

在国内市场方面，3月录得2,980,406人次国内旅客。根据ANAC数据，这一水平比2023年同期（2,741,460人次）高出9%。官方解读认为，国内航空运输“多年来保持稳定活跃水平”，并强化了其在全国连通性中的战略地位。

当月最显著的数据来自首都大都会区（AMBA）以外机场的表现：报告指出，与2025年3月相比，国内旅客在雷西斯滕西亚（+80%）、特雷利乌（+49%）、巴伊亚布兰卡（+30%）、卡塔马卡（+22%）和别德马（+16%）等机场均出现增长。

这一趋势表明需求增长并非均匀分布，而是在区域机场中显著扩散，使其逐渐从次级中转点转变为重要交通枢纽。

国际航段成为当月统计上的主要驱动力。ANAC报告称，国际旅客达到1,655,745人次，较2025年3月此前纪录（1,420,272人次）增长17%。同时，国际航班起降达10,772架次，较2025年3月纪录（9,327架次）增长15%。这两项数据使2026年3月成为阿根廷国际航空运输史上最强劲的3月，无论是需求还是实际航班供给。

在这一增长中，报告特别指出内陆机场国际旅客的同比提升：罗萨里奥（+73%）、科尔多瓦（+64%）和胡胡伊（+48%），随后是国内机场（Aeroparque）（+18%）以及埃塞萨国际机场（+11%）。

这一细节尤为关键，因为它显示国际扩张并非完全依赖布宜诺斯艾利斯的两大枢纽，也得益于各省机场不断提升对外连通能力。

“联邦化”的体现可以用一个数字衡量：255,795名旅客从内陆机场直接出境，无需经由布宜诺斯艾利斯中转。ANAC指出，这一数字较2025年增长43%，较2024年增长104%，较2023年增长162%。从运营角度看，这意味着更多“点对点”国际航线在各省开通，减少了对首都大都会区作为出境必经通道的依赖。

3月的纪录并非孤立事件，而是2025年及2026年初一系列里程碑的一部分，这些节点不断推高系统容量上限。

据经济媒体引用的官方数据，2025年全年机场旅客总量达到50,646,921人次，被称为历史最佳年度表现，国内与国际航线均实现增长。报道将这一增长归因于开放与放松监管的进程，即“开放天空”政策，并指出当年共批准了63条新的国内和国际航线。

在制度层面，国家政府宣布，阿根廷于2025年8月28日与萨尔瓦多签署协议，使“开放天空”政策下的协议数量增至第27个。公告称，这类协议旨在“放宽”航线开通条件，扩大航班频次，并引入代码共享等机制，以增加航班选择并吸引新航空公司进入市场。

在3月突破之前，系统已创下另一里程碑：2026年2月被报告为“历史最佳2月”，旅客达4,377,562人次（同比2025年2月增长7%），起降32,755架次。同时，国际旅客达到1,654,338人次（较此前最高纪录增长18%），国际起降10,343架次（较2018年2月历史纪录增长14%）。

这一持续上升的趋势使3月的表现更易理解：航空系统在此前持续增长的基础上，于当年第三个月进一步加速，刷新自身历史纪录。

在需求增长的同时，供给结构也在重塑。一份基于ANAC统计的媒体报告指出，在2025年创纪录背景下，JetSMART扩大了其国内市场的运力和份额，而国内市场在多家运营商之间重新分配——尽管阿根廷航空仍占主导地位——整体竞争更加激烈。这一点至关重要，因为旅客纪录的出现离不开充足的座位供给、航班频次以及能够支撑更高流量的航线网络。