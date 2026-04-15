RAE阿根廷迈向世界中文节目

3月通胀率为3.4%，第一季度累计达9.4%

国家统计与普查研究所（INDEC）公布了今年第三个月的数据。全国消费者价格指数（CPI）今年首次超过3%。

根据INDEC报告，3月通胀率加速至3.4%，使今年第一季度累计涨幅达到9.4%。

与2025年3月相比，消费者价格指数同比上涨32.6%，略低于2月的33.1%。

涨幅最大的分类是教育，上涨12.1%。虽然这一上涨通常具有季节性因素，但此次涨幅远高于平均水平。

其次是交通，上涨4.1%，主要受燃料、公共交通和机票价格上涨影响。自中东冲突爆发以来，燃料价格已上涨23%。

3月涨幅最低的分类为其他商品和服务（1.7%）以及家庭设备和维护（1.3%）。

受公共服务费、交通和教育费用调整影响，受管制价格上涨5.1%，涨幅最大；其次是核心全国消费者价格指数（3.2%），略低于总体水平；季节性项目上涨1%。

由此，全国消费者价格指数仍处于上升趋势，远离政府曾承诺在8月实现的零通胀目标。自5月创下五年来最低水平以来，通胀持续攀升，至3月达到3.4%，连续第七个月高于2%。

东北部、西北部和大布宜诺斯艾利斯地区（GBA）的涨幅均高于全国平均水平，分别为4.1%、4%和3.4%；而潘帕斯地区（3.3%）、库约地区（3.2%）和巴塔哥尼亚（2.5%）则低于平均水平。

肉类也是推高通胀的因素之一。各地区涨幅均超过5%：巴塔哥尼亚5.1%、GBA为6.9%、潘帕斯7.1%、西北部7.2%、东北部7.6%、库约7.9%。

根据阿根廷牛肉推广研究所（IPCVA）的最新报告，3月各类牛肉切块价格上涨10.6%，其中普通碎肉上涨20.4%、普通牛肉上涨17.7%、腹肉上涨13.4%。

各类别涨幅如下：

教育：12.1%

交通：4.1%

住房、水、电、燃气及其他燃料：3.7%

娱乐与文化：3.6%

餐饮与酒店：3.4%

食品与非酒精饮料：3.4%

服装与鞋类：3.1%

通信：2.9%

医疗：2.6%

酒精饮料与烟草：2.1%

其他商品和服务：1.7%

家庭设备和维护：1.3%大咨询机构。

自由与进步基金会经济学家胡利安·诺伊费尔德表示：“3月数据非常明确，3.4%表明通胀在过去10个月中并未下降。然而，有必要区分货币政策之外的外部（暂时性）因素影响，以及与比索供需动态直接相关的部分。”

经济部长路易斯·卡普托是最早对3月通胀作出回应的人之一。他在发文中将通胀上升归因于中东战争以及经济仍在经历的“相对价格调整过程”。他还指出，通胀“是一种货币现象，可能由于货币供给增加、需求下降或两者共同作用而加速”。

他总结称：“随着去年选举前货币需求崩溃的滞后影响逐渐减弱，财政和货币秩序将使通胀继续向国际水平收敛。”

总统哈维尔·米莱也表示：“这个数据我们不喜欢，而且很糟糕。”不过，他仍保持乐观，认为“未来将回到下降轨道”。