RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷3月对巴西出口同比增长13.1%

这一数据来自阿根廷商会的双边贸易报告。

阿根廷与巴西之间的贸易活动在3月同比增长13.1%，进一步加强了两国之间的双边关系。

该数据来源于阿根廷商会（CAC）编制的双边贸易报告。报告显示，同比增幅为13.1%，同时两国贸易额较2025年3月增长1.5%，较2026年2月增长36.2%。

阿根廷商会关于对巴西出口的声明指出：

“根据阿根廷商会与服务商会（CAC）最新发布的双边贸易报告，2026年3月阿根廷与巴西双边贸易额为25.97亿美元，比2025年同月的25.58亿美元增长1.5%。此外，较2026年2月增长36.2%，贸易差额为3.42亿美元逆差。

2026年3月，阿根廷对巴西出口额为11.28亿美元，同比增长13.1%（在连续八个月下降之后，阿根廷对巴西出口重新实现同比增长）；而从巴西进口为14.70亿美元，同比下降5.9%。

2026年前三个月，阿根廷对巴西的贸易逆差为6.98亿美元，明显低于2025年同期的12.76亿美元。

3月阿根廷对巴西出口同比增长（13.1%）主要得益于货运及专用车辆、原油或沥青矿物油以及牛奶、奶油和乳制品的出口增加；而阿根廷进口同比下降（5.9%）主要是由于公路车辆、汽车零部件以及石油及燃料进口减少所致。

在巴西主要供应国中，阿根廷位列第四，排在中国（含香港和澳门，66.65亿美元）、美国（33.14亿美元）和德国（15.15亿美元）之后。同时，在巴西主要进口国中，阿根廷位列第三，仅次于中国（含香港和澳门，104.90亿美元）和美国（28.94亿美元）。

2026年3月，巴西对全球出口同比增长10.0%，从287.26亿美元增至316.03亿美元；进口同比增长20.1%，从209.90亿美元增至251.99亿美元。因此，巴西实现了64.05亿美元的贸易顺差，并已连续13个月保持顺差。”