RAE阿根廷迈向世界中文节目

全年第一季度同比增长20.1%

阿根廷国家统计与普查研究所（INDEC）在公布各类车辆登记数据时指出，摩托车在各类别中排名第一，同比增长接近60%。

国家统计与普查研究所发布数据显示，2026年3月全国汽车和摩托车登记数量达384,181辆，2026年第一季度累计同比增长20.1%。

摩托车类别增长最为显著，同比2025年同月增长58.2%；而2026年1月至3月累计增长为44.7%。

根据国家统计与普查研究所报告，2026年各类车辆中，摩托车以82,071辆位居首位，其次为汽车33,830辆，运输及货运车辆14,521辆，挂车1,204辆，以及875台农业、道路和工业机械。

报告指出：“2026年3月，汽车登记指数同比增长3.3%。但2026年1月至3月累计同比下降1.4%。”

同时，“2026年3月，经季节调整后的指数环比上升3.6%，趋势—周期指数环比下降0.2%。”

此外，“2026年3月，全国共登记汽车33,830辆，同比增长3.3%。其中17.6%为国产汽车，82.4%为进口汽车。”

“2026年3月，摩托车登记指数同比增长58.2%；2026年1月至3月累计同比增长44.7%。”

同样在2026年3月，“经季节调整后的指数环比下降12.1%，趋势—周期指数环比上升2.2%。”

并且，“2026年3月，全国共登记摩托车82,071辆，同比增长58.2%。其中97.1%为国产，2.9%为进口。”

在运输及货运类别中，“2026年3月登记指数同比下降2.3%；2026年第一季度累计同比下降6.3%。”

此外，“经季节调整后的指数环比下降0.2%，趋势—周期指数环比上升0.9%。”

“2026年3月，全国登记运输及货运车辆14,521辆，同比下降2.3%。其中58.6%为国产，41.4%为进口。”

挂车方面，“2026年3月登记指数同比增长28.1%；2026年第一季度累计同比增长10.4%。”

同时，“经季节调整后的指数环比上升3.1%，趋势—周期指数环比上升1.3%。”

“2026年3月，全国登记挂车1,204辆，同比增长28.1%。其中97.0%为国产，3.0%为进口。”

最后，在农业、道路及工业机械（MAVI）方面，“2026年3月登记指数同比增长16.8%；2026年第一季度累计同比下降5.4%。”

同时，“经季节调整后的指数环比下降2.1%，趋势—周期指数环比上升1.1%。”

“2026年3月，农业、道路及工业机械全国登记875台，同比增长16.8%。其中45.1%为国产，54.9%为进口。”