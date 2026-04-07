RAE阿根廷迈向世界中文节目

国家政府向十二个省提供高达4000亿比索的财政预支款

该措施由总统哈维尔·米莱与内阁首席部长曼努埃尔·阿多尔尼以及经济部长路易斯·卡普托共同签署。

政府将向十二个省提供4000亿比索的财政预支，而分配给每个省的具体金额将由经济部财政秘书处根据“各省基于其在国家税收分成中的参与比例所体现的偿还能力”来确定。

上述内容已在周一公布于第219/2026号法令中，并刊登在官方公报上。该措施由总统哈维尔·米莱于4月1日签署，同时参与签署的还有内阁首席部长曼努埃尔·阿多尔尼以及经济部长路易斯·卡普托。

将获得资金的省份包括：卡塔马卡、查科、丘布特、科连特斯、拉里奥哈、门多萨、米西奥内斯、里奥内格罗、萨尔塔、圣克鲁斯、火地岛（含南极及南大西洋群岛）以及图库曼。

此外，官方公报还指出：“授权经济部财政秘书处安排已发放预支款的偿还，包括按年固定名义利率15%计算产生的利息，可通过扣除本法令第一条所列各省在第23.548号法律及其修正案（或替代制度）下的财政分配份额，以及其他未指定用途的可分配财政资源来完成。”

该秘书处还可以“确定向各省拨付资金的条件、偿还方式及其他适用条件，并可与各司法辖区分别签署协议以加以明确”。同时还规定，为执行本项措施，“上述法令所列各省政府必须：

将其在国家与各省之间财政资源临时分配制度（依据第23.548号法律及其修正案或其替代制度）中的参与份额，以及其他未指定用途的可分配资源，作为担保用于覆盖预支金额及其利息，并授权经济部财政秘书处自动从上述资源中扣留相应资金，用于偿还所提供的预支款及其利息。”