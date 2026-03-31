RAE阿根廷迈向世界中文节目

知识服务出口：2025年创下96亿美元新纪录

由此，该行业巩固了其在阿根廷生产性发展及全球布局中的战略性地位。

由阿根廷经济部（部长为路易斯·“托托”·卡普托）发布的一份公告指出，去年服务出口创下历史新高，达到96亿美元，占国家对外服务出口总额的一半以上。

报告显示：“知识经济出口占全国服务出口的一半以上。目前该行业正式就业人数已超过28.5万人，且从业人员具有较高专业素质。”

“根据阿根廷国家统计与普查研究所的数据，2025年基于知识经济的服务出口达到96亿美元，同比增长8.1%，为历史最高水平。

这一指标表明，知识经济占阿根廷服务出口总额的53%。凭借这一表现，该行业已巩固为全国第三大出口产业集群，仅次于油籽谷物产业和石油石化产业，同时也是重要的外汇来源。

此外，根据经济部工业与知识经济副国务秘书处基于SIPA（阿根廷综合社会保障系统）的数据，2025年该行业正式就业岗位超过28.5万个，比上一年增加9000个，比2023年增加1.7万个。

值得注意的是，该行业的平均薪酬高于经济其他部门，这与对高技能人才的强劲需求以及岗位专业化程度密切相关。在这方面，80%的从业人员拥有大学学历，使该行业成为全国技能水平最高的行业之一，也是高质量就业的重要引擎。