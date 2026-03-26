RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷国家统计与普查研究所的数据显示，2月国际旅游同比增长8%

超过50%的非居民游客表示，度假是他们来到阿根廷的主要原因，智利位居来源国首位。

42.5%的非居民游客通过航空方式进入阿根廷。

阿根廷国家统计与普查研究所（INDEC）周三公布了2月份入境国际旅游数据。

这与2025年2月同期相比，国际旅游增长了8%，但出境度假的阿根廷人数量有所下降。

关于这一点，INDEC在报告中指出：“2026年2月，共有53.42万名国际游客进入阿根廷，163万名游客离境：分别同比增长8.0%和下降10.7%。”

在当日发布的报告中，INDEC还表示：“2026年2月，通过所有入境渠道进入阿根廷的非居民访客共计85.2万人，其中53.42万人为游客，31.78万人为一日游访客。”

分析显示：“入境游客中，21.1%来自智利；19.5%来自欧洲；13.8%来自美国和加拿大；另有13.0%来自巴西。”

此外，报告指出：“43.1%的非居民游客通过陆路进入阿根廷，42.5%通过航空，剩余14.4%通过水路（河运/海运）。国际旅游调查（ETI）覆盖的口岸占入境旅游总量的41.0%。”

同时，“通过所有国际通道出境的阿根廷居民访客共计217.26万人，其中162.92万人为游客，54.34万人为一日游访客。”

关于出境情况，INDEC记录显示：“82.2%的出境旅游流向邻国”，主要目的地为巴西（36.4%）、乌拉圭（16.5%）和智利（15.3%）。

此外，“53.5%的居民游客通过陆路出境，37.1%通过航空，9.5%通过水路（河运/海运）。ETI覆盖的口岸占出境旅游总量的34.3%。”

在出行目的方面，“57.8%的非居民游客表示‘度假/休闲’是主要原因，其次是‘探亲访友’，占28.4%。” 同时，“80.4%的阿根廷居民游客表示其主要出行目的是‘度假/休闲’，其次为‘探亲访友’，占10.5%。”