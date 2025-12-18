RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷科学为恩特雷里奥斯省和科连特斯省的蓝莓产业带来生产优势

阿根廷国家科学与技术研究委员会（CONICET）、国家农业技术研究院（INTA）以及东北国立大学（UNNE）的研究团队，在阿根廷蓝莓产业的发展方面取得了关键性进展。他们首次系统描述了在科连特斯省和恩特雷里奥斯省生产的两种战略性蓝莓品种的生殖解剖结构。这项研究提供了重要的基础科学知识，有望在中期内转化为更高的产量和更强的产业竞争力。

研究重点放在两种广泛应用、适应低需冷量地区的蓝莓品种——Emerald 和 Snowchaser。这是一项在全球范围内具有开创性的研究，因为此前尚无关于这些品种生殖生物学的详细描述。

该研究由东北植物研究所（IBONE，CONICET-UNNE）、国家农业技术研究院康科迪亚实验站以及UNNE农业科学学院的专家共同完成。通过对花发育过程的分析，研究人员建立了一套包含七个阶段的分级体系，将花芽的可见特征（如大小和颜色）与果实形成过程中关键的内部生理过程联系起来。

这项成果发表在国际科学期刊《园艺学》上，旨在为优化蓝莓栽培管理提供必要的解剖学基础。国家科学与技术研究委员会研究员、东北植物研究所主任安娜·玛丽亚·冈萨雷斯指出：“了解植物的性别特征和繁殖方式，有助于为作物的后续开发提供基础性知识。”

研究强调，这些生殖过程对果实坐果率和种子质量具有决定性影响，并且对环境条件极为敏感。因此，这些信息对于阿根廷东北部尤为重要——该地区的蓝莓生产力可比全国平均水平高出多达50%。

阿根廷目前大力发展早熟蓝莓品种，以便将采收和出口集中在9月和10月。这一时期恰逢国际市场价格高峰，9月份的价格曾高出全年平均水平35%。在这一背景下，新建立的花期分级体系成为精准确定授粉时机和花粉管理的重要工具。

由此，研究成果直接服务于提高早季采收效率，并最大化利用高价值出口窗口，成为科研成果转化为实际生产优势的典范。

作为下一步工作，来自阿根廷农村联合会的研究人员表示，团队将继续评估恩特雷里奥斯省康科迪亚和科连特斯省贝利亚维斯塔等不同环境条件，对蓝莓生殖行为的影响，目标是构建科学、技术与区域生产相结合的综合研究模式。

在作物竞争力日益依赖精准管理和商业窗口把握的背景下，此类研究为产业提供了战略性基础。通过清晰掌握作物生产潜力在何时、如何形成，行业能够降低风险、提高产量，并巩固其在国际市场中的地位。