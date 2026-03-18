RAE阿根廷迈向世界中文节目

在纪念阿根廷以色列大使馆爆炸事件的活动中，米莱重申了与美国和以色列的联盟关系

总统在纪念以色列大使馆爆炸袭击的活动中发表讲话，并为其政府的国际立场进行了辩护。这些表态是在中东局势高度紧张的背景下作出的。

在纪念1992年阿根廷以色列大使馆爆炸事件34周年之际，总统哈维尔·米莱在布宜诺斯艾利斯市主持了纪念活动，并在中东冲突升级的背景下重申了其政府的国际立场。

在讲话中，总统表示：“既然美国和以色列决定结束伊朗政权，我们已经明确了自己的立场。”这一表态进一步强化了阿根廷在地缘政治上与西方大国的对齐。

国家元首将1992年的爆炸事件称为“伊朗恐怖主义的卑鄙袭击”，并强调了与以色列战略关系的重要性。

在这方面，他提到签署的双边协议，并表示“阿根廷是以色列在反恐斗争中的伙伴”，这与其政府推动的外交政策一致。

此外，他指出，西方价值观——如自由、民主以及对生命的尊重——应成为政府行动的核心。

在活动中，米莱还提到了袭击的受害者以及持续三十多年的正义诉求。

总统表示，对以色列大使馆和AMIA的袭击试图削弱阿根廷社会的“道德清晰度”，并重申国家致力于追求真相的承诺。

此次纪念活动在严密的安保措施下举行，同时天气条件恶劣，暴风雨影响了布宜诺斯艾利斯大都会区活动的进行。

活动汇集了国家官员、政治领导人和机构代表。在国际紧张局势加剧的背景下，伊朗与美国之间的对抗提升了全球的担忧。

在接近下午3点——即1992年袭击发生的时间——举行了鸣钟仪式，以纪念29名遇难者。