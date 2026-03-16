RAE阿根廷迈向世界中文节目

罗萨里奥30多万人拥抱菲托·帕埃斯，上演历史性重逢

演出在城市标志建筑之一的国旗纪念碑前举行。

周日，超过30万人参加了菲托·帕埃斯（Fito Páez）在罗萨里奥国旗纪念碑前举行的免费演唱会。这场演出标志着这位音乐人与其出生城市的历史性重逢，也成为近年来规模最大的文化活动之一。

这场演出把罗萨里奥这一标志性地点变成了一个巨大的公共聚会场所。成千上万的人聚集在一起，在一个充满公共文化氛围的夜晚，体现出这位音乐家与城市之间深厚的情感联系。

在演出开始前，圣菲省省长马克西米利亚诺·普利亚罗表示：“罗萨里奥回来了；善良的人们重新占据了公共空间，重新享受这座城市。”他还说，过去那些曾“带着怜悯”看待这座城市的人，如今是“带着极大的钦佩”看待它。

这位省长还指出，如此规模的演唱会“在阿根廷共和国很多地方都很少见”，并表示罗萨里奥正处于复苏阶段：“罗萨里奥最好的阶段还在未来，不仅因为公共工程建设，也因为大家开始重新团结在一起。”

罗萨里奥市市长巴勃罗·哈夫金则认为，这是“就观众规模而言最具历史意义的夜晚”，并强调菲托·帕埃斯的到来象征着“罗萨里奥正在重新找回的东西”。他说：“音乐把我们团结在一起，也在这座城市重新复苏的时刻把人们凝聚起来。”

出席活动的还有生产发展部长古斯塔沃·普奇尼以及文化部长苏萨娜·鲁埃达。鲁埃达表示，国旗纪念碑曾在困难时期见证过许多集会，而这一次则“成为了人们为公共文化而欢庆的象征”。

在完成一段国际巡演之后，帕埃斯回到家乡，带来了一场完整编制的演出，并且没有收取演出费用，以便让这场音乐会能够向公众免费开放。