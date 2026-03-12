RAE阿根廷迈向世界中文节目

拉美电商平台美客多将投资 34亿美元并创造 1900个新的就业岗位

这家企业在“阿根廷周”活动上宣布，投资既包括资本性支出，也包括运营支出，目标是巩固该公司在国家的市场地位。

投资34亿美元用于扩大其物流运营、强化其电子商务平台，并进一步发展其金融科技生态系统。

作为该计划的一部分，美客多公司将在多个战略领域新增 1900个就业岗位，从而巩固其在阿根廷的增长。

这项投资涵盖资本性资产和运营支出，旨在巩固公司在阿根廷的业务布局，并维持其长期增长。

美客多阿根廷总裁胡安·马丁·德拉塞尔纳表示：“我们坚信要继续投资阿根廷。我们将扩大物流基础设施，以便更快、更好地覆盖全国各地。同时，我们还将深化金融数字化，推动更大的金融包容性，并支持数百万个人和中小企业的增长。”

这些资金将用于扩大物流网络、建设新的仓储中心、提升平台技术能力，以及推动 美客多的发展。该平台将继续扩大支付、信贷和储蓄等金融解决方案。

该系统的影响力也体现在其数据上：目前有超过270万家阿根廷中小企业和创业者 通过美客多进行销售。

在 2025年，该公司出口了 8.78亿美元 的服务，进一步强化了知识经济产业，并缴纳了 19.99亿美元的税款，创下历史新高。

目前，美客多在阿根廷雇佣超过16700名员工，并持续推动就业增长以及国家的长期经济发展。