RAE阿根廷迈向世界中文节目

米莱周二将在纽约主持“2026阿根廷周”开幕

总统的日程几乎已经排满，因此将缺席ExpoAgro展会。

阿根廷总统米莱将于本周二在纽约主持“2026阿根廷周”（Argentina Week）的开幕式。这是一场投资推介路演，总统将作为主要嘉宾出席并参与一系列会议。

在该活动开始之前（阿根廷时间9点至10点举行），总统将与 JPMorgan Chase 首席执行官迪蒙进行一次简短会面。米莱还确认将在本周晚些时候访问智利和西班牙。

周二的行程从阿根廷时间8点50分开始，届时总统与迪蒙会面。该活动也正式启动“2026阿根廷周”，旨在吸引投资者来到阿根廷。活动有多位国家高级官员和来自不同行业的企业家出席，他们聆听总统及其部分内阁成员的讲话。此外，多位省长也受自由派政府邀请参加此次活动。

….

中东战争对农业的影响：大豆价格上涨4%，达到444美元

受大宗商品整体上涨推动，大豆价格上涨超过4%，这是中东战争对全球商品市场产生影响的结果。

5月合约上涨至444美元，7月合约为449美元，11月合约为424美元。

这一趋势也包括小麦，小麦价格上涨超过1%。5月合约为227美元，7月为231美元，9月为235美元。

另一方面，玉米价格上涨接近2%。5月合约为182美元，7月为187美元，12月为192美元。