RAE阿根廷迈向世界中文节目

政府确认：因中东局势升级，248名阿根廷人从阿联酋返回国内

在该地区航空限制的情况下，此次行动由外交部协调，并优先安排未成年人和有健康问题的人士撤离。

阿根廷国家政府确认，在中东冲突升级的背景下，已有248名阿根廷公民从阿拉伯联合酋长国成功返回国内。此次冲突导致大规模航班取消，并使数百人滞留在该地区。

外交部长巴勃罗·基尔诺通过其X账号表示，此次行动是通过外交部的外交协调完成的，并与阿根廷驻该国大使馆和领事馆合作，同时与航空公司和当地政府协调，以帮助受危机影响的同胞顺利离境。

这位官员详细说明，在阿联酋确认的416名阿根廷人中，已有248人离开该国，约占因该地区冲突导致航班限制而滞留人员总数的60%。

有关部门解释说，由于空域开放不稳定以及中东地区大量商业航班取消，此次行动在物流方面面临高度复杂的情况。在这种背景下，政府决定优先撤离未成年人和有健康问题的人士。

阿根廷公民能够返回国内，得益于部分航线的逐步恢复，以及重新安排连接迪拜与南美的商业航班。这些航班通常会先在巴西城市里约热内卢中转，然后抵达布宜诺斯艾利斯。

外交部表示，未来几天仍将继续为留在该地区的阿根廷公民提供协助，因为仍有一些同胞希望从阿联酋及其他受冲突升级影响的国家离境。

在这方面，基尔诺保证，已经安排了更多航班，政府也与目前身处中东的阿根廷人保持持续联系，以便以“尽可能快速和安全的方式”帮助他们返回祖国。