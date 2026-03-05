RAE阿根廷迈向世界中文节目

一级方程式：科拉平托在澳大利亚大奖赛带着全新希望起步

这位阿根廷车手希望在赛历中最优秀的赛道之一，以最佳方式开启新赛季。瓦罗内和科尔纳吉也将分别参加F2和F3比赛。

2026赛季一级方程式于周四拉开帷幕，届时将进行澳大利亚大奖赛的首次自由练习赛。阿根廷车手弗朗哥·科拉平托（Alpine车队）将在本场比赛中亮相，他刚刚完成了一次非常出色的季前测试。

据阿根廷国家通讯社了解，首场练习赛将于阿根廷时间22:30开始，持续一个小时。车手们几乎没有休息时间，因为周五凌晨2点将进行第二次练习。

本次大奖赛在赛历中最优秀的赛道之一举行，即位于墨尔本的阿尔伯特公园赛道。赛道共设16个弯道、3个DRS区域，全长5.278公里。

科拉平托在季前测试中表现出色，无论是在巴塞罗那进行的私人测试，还是2月份在巴林举行的测试中，都取得了不错的成绩。此外，他驾驶Alpine A526完成了大量圈数，这让他能够以良好的状态迎接赛季首战。

因此，这位阿根廷车手希望摆脱2025赛季的低迷表现。当时他驾驶着全场性能最差的赛车，经历了极为艰难的一年，并与澳大利亚车手杰克·杜汉一起，成为仅有的两位未能获得积分的车手。

科拉平托并不是本周末唯一参赛的阿根廷车手，尼古拉斯·瓦罗内将参加二级方程式（F2），马蒂亚·科尔纳吉则将征战三级方程式（F3）。

至于一级方程式前列位置的争夺，目前仍充满不确定性。本赛季规则进行了大量修改，因此可能会出现多种意外情况。

目前该类别的卫冕冠军是英国车手兰多·诺里斯（迈凯伦车队）。不过，人们预计他的队友、澳大利亚车手奥斯卡·皮亚斯特里，荷兰车手马克斯·维斯塔潘（红牛车队），以及法拉利车队的摩纳哥车手夏尔·勒克莱尔和英国车手刘易斯·汉密尔顿，都将向他发起强有力的挑战。