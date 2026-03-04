RAE阿根廷迈向世界中文节目

萨尔塔雷达完成升级，提升阿根廷北部空中交通管理能力

该项目是在国家雷达与空中监视系统更新计划框架下完成的。

作为国家雷达与空中监视系统更新计划的一部分，位于萨尔塔省马丁·米格尔·德·古埃梅斯国际机场的二次监视雷达（SSR）已完成全面现代化升级。

据官方通报，随着设备投入运行，升级后的系统已全面投入使用，并整合进阿根廷共和国空中交通监视系统。

由于其位于国家北部的战略位置，萨尔塔雷达在国家空中监视网络中发挥着关键作用，可向科尔多瓦和雷西斯滕西亚的区域管制中心（ACC）实时提供信息。

因此，该系统加强了阿根廷广阔空域的雷达覆盖范围，优化了空中交通管理，使该地区能够提升运行能力，增加航班数量。

此次升级包括全面更换雷达核心电子组件，并引入了最新一代技术，如 Mode S 和 ADS-B。这些功能可在覆盖范围内获取更加精确、详细和实时的飞行器信息，显著提升运营管理可用数据的质量。

此外，还对相关基础设施进行了配套改造，包括技术机房、电力系统、助航灯光以及周边安全措施的升级，确保新安装技术的最佳性能和安全保障。

阿根廷空中导航公司（EANA）表示：“此次现代化升级是公司推动计划的又一进展，该计划包括在全国范围内逐步更新22部雷达系统。”

近几个月来，拉里奥哈、圣路易斯、巴里洛切、巴伊亚布兰卡、基尔梅斯、圣罗莎、波萨达斯和佩瓦霍的系统已完成现代化改造，这些系统由 INVAP 开发。此外，巴拉那雷达作为项目原型已投入运行，同时埃塞萨机场的新雷达也已启用，采用 Indra 技术。

公司指出：“这一新里程碑巩固了一个集成、可靠并符合国际标准的技术网络，也再次表明我们将持续提升阿根廷空中导航服务质量的承诺。”