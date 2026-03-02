RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷总统米莱开启年度立法大会

米莱抨击“继承下来的烂摊子”，宣布将打造“历史上最具改革性的国会”

总统哈维尔·米莱周日表示，他所属的政治力量“有足够的力量开启阿根廷历史的新篇章，这是阿根廷人民在选票中表达的意愿”。

米莱指责庇隆主义反对派是“罪犯”，并称他们的代表人物“正在坐牢”，指的是前总统克里斯蒂娜·基什内尔。

总统在为第144届常规会议期开幕时说道：“她将继续因‘笔记本案’、‘伊朗备忘录案’以及‘公路工程案’而入狱。她是个小偷，他们是历史上最贪腐的一群人。”。

在另一番直指反对派，尤其是基什内尔主义的言辞中，哈维尔·米莱总统表示：“我们面对的对手会不惜打破所有规则来阻止我们。” 在立法大会上的讲话中，他多次提及反对派。

哈维尔·米莱总统宣布：“各部已准备好10项结构性改革方案”，因此“我们每个月都会向国会提交一揽子法案，与我们今天提出的改革方向相对应。”

“这将构成一个改革年度——9个月的改革，将重新设计新阿根廷的制度架构。”他强调道。

哈维尔·米莱总统呼吁“创造美洲的世纪”，并赞扬他与美国总统唐纳德·特朗普政府的联盟。

总统高声说道：“我们必须创造美洲的世纪。让美洲再次伟大。”。

总统指责基什内尔主义与“向阿根廷投下两枚炸弹”的国家伊朗签署备忘录，指的是以色列驻阿根廷大使馆和阿根廷犹太互助会（AMIA）爆炸案，并要求该政治派别“来解释已故检察官阿尔贝托·尼斯曼到底发生了什么”。

总统在与反对派的多次交锋中高喊：“你们这帮杀人犯和小偷！”。

米莱警告称：“一个新的世界秩序正在形成，我们如何融入其中将决定我们国家的未来。”

他宣布将推动民法典和商法典改革，以及税制改革，“构建一个强有力的法律框架，使阿根廷人实现初级发展”。

他还宣布将进行“税收结构改革”，表示“我们需要减少税负并深化经济开放”，同时推动“包括修改海关法在内的贸易协定，以适应我们的挑战，并在国际贸易谈判桌上占有一席之地”。

总统表示，他“毫不犹豫地将一群本地企业家称为小偷，这是基于他们的商业行为”。

“合法并不意味着正当。当一个法律体系侵犯自然权利、生命权和财产权时，我们面对的是一个不合法的法律框架。”他说道。

“寻租型企业家之所以能买到特权，是因为像你们这样的腐败政客愿意出售。最大责任在政客身上，但问题很简单：有人还想继续这种让国家贫困化、只让腐败政客和权力亲信企业家受益的模式吗？”

米莱表示，“本届政府的答案是否定的”，并补充说，“受补贴的民族工业清楚表明，许多企业家是掠夺阿根廷人民的同谋。”

哈维尔·米莱总统强调，“苦难已经结束，社会在去年10月26日完成了免疫”，指的是“自由前进”（LLA）在立法选举中的胜利。

“我们拥有历史上最具改革性的国会，并有能力应对他们想发动的任何政治打击。”他在谈及反对派时表示。

总统与左翼阵线发生激烈交锋，指责议员尼古拉斯·德尔卡尼奥“只代表5%”。

“德尔卡尼奥，如果你代表工人阶级，那我们可就有大问题了，因为你们只不过是5%。”总统对他说。

米莱强调，劳工改革“将50多年来首次实现劳动关系现代化”

他表示，上周通过的劳工改革“将50多年来首次使我国的劳动关系实现现代化，以适应当今的动态现实”。

总统重申，“要斩断继承下来的灾难这个戈尔迪之结，只有一个办法，那就是稳定经济。”

因此，他的政府在上任之初就将财政赤字减少了5个百分点，这归功于他所称的“世界上最好的经济部长”——路易斯·卡普托。

哈维尔·米莱要求反对派为他欢呼，因为“他也是他们的总统，即使他们不喜欢”，但随后讽刺说“你们鼓不了掌，因为口袋里装满了东西”。他还指责他们“进行政治操作，但最终都在司法面前站不住脚”。

米莱还说，“两年前，我们被困在一个没有出路，摧毁了我们以及我们孩子的信心。今天我们知道前方有道路。我们不仅不再感到失败，而且知道我们能够让阿根廷再次伟大。”

为开启第144届常规会议期而召开的立法大会在晚8点后开始。副总统维多利亚·比利亚鲁埃尔宣布仪式开始，在选举接待委员会成员后，会议短暂休会。

对外接待委员会由参议员纳迪娅·马尔克斯、卡洛斯·埃斯皮诺拉、爱德华多·维斯基、胡安·克鲁斯·戈多伊和索尼娅·罗哈斯，以及众议员罗米娜·迪耶斯、加夫列尔·博尔诺罗尼、塞巴斯蒂安·帕雷哈和莉莉娅·莱莫因组成。

负责从“失落之步大厅”陪同总统进入会场的内部接待委员会，则由参议员埃塞基耶尔·阿塔乌切、维尔玛·维迪亚、罗米娜·阿尔梅达、弗拉维娅·罗永、恩里克·马丁·戈尔林·拉腊、纳塔利娅·加达诺，以及众议员胡利安娜·桑蒂利安、克里斯蒂安·里通多、伊格纳西奥·加西亚·阿雷斯卡、利桑德罗·涅鲁·涅里、阿尔瓦罗·费尔南多·马丁内斯和丹尼尔·万奇克组成。