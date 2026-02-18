RAE阿根廷迈向世界中文节目

在一个全国范围内充满文化庆典、花车游行和各类娱乐活动的周末，国内旅游再次展现了强大的带动能力。2026年狂欢节假期期间，共有300万人出行，比2025年同期长周末增长7.2%。该数据来自阿根廷中型企业联合会的调查报告。

直接经济影响达到超过1万亿比索，主要用于食品、饮料、住宿、交通、娱乐和购物支出。按不变价格计算，总支出同比增长6%，巩固了狂欢节作为夏季最强劲经济引擎之一的地位。

游客的直接总支出按不变价格同比增长6%。人均每日消费为111605比索，同比（按不变价格计算）下降7.7%。

今年相对停留时间平均为3天，而2025年为2.8天。游客在选择目的地时高度依赖酒店和航空交通方面的促销优惠。

二月份典型的天气变化——高温、阳光、降雨和风暴交替出现——并未对出行决定产生决定性影响，这进一步证明狂欢节假期已成为旅游日历中的固定重要日期。

2026年的数据超过了此前在2023年创下的最佳纪录（当时出行人数为2,925,000人）。在家庭经济面临挑战的背景下，这一新纪录更具意义，凸显了这一庆典的重要象征性和社会意义。

这是阿根廷连续第十五年将狂欢节作为国家法定假日庆祝，此前该节日曾从官方日历中取消长达三十多年。

据CAME称，具有狂欢节传统的城市吸引