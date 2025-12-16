RAE阿根廷迈向世界中文节目

世界杯2026：阿根廷跻身申请门票最多的五个国家之一

阿根廷球迷正积极争取门票，希望能够在世界杯赛场上亲眼见证卫冕冠军的比赛。

国际足球联合会（FIFA）收到约 10.1 万份来自阿根廷球迷的门票申请，用于观看 2026 年美国、墨西哥和加拿大世界杯，阿根廷因此位列申请门票数量最多的五个国家之一。

据阿根廷新闻社获悉，阿根廷球迷在申请观看世界杯 104 场比赛的门票数量排名第五。本届世界杯将于 2026 年 6 月 11 日开幕，揭幕战将在阿兹特克体育场举行，由墨西哥对阵南非。

上周四，世界杯门票销售进入第三阶段，赛事完整赛程也已公布。阿根廷球迷共申请了 101056 张门票，排名第五，仅次于申请 101576 张门票的巴西球迷。

在申请数量排行榜中，哥伦比亚以 367376 份申请高居榜首，其后依次是 英格兰（140291 份）和 德国（138246 份）。FIFA 的这项统计数据不包括三个位于主办国的国家。

…..

布宜诺斯艾利斯市新增162名消防员应对各类紧急情况

市长豪尔赫·马克里表示：“这支消防队伍是所有布市居民的骄傲。”

布宜诺斯艾利斯市将新增约 162 名消防员，以加强对火灾及其他城市紧急事件的应对能力。

官方消息人士向阿根廷新闻社透露，第九届消防员学员毕业典礼在公共教育高等学院举行。布宜诺斯艾利斯市市长豪尔赫·马克里在仪式上表示：“这支消防队伍是所有布市居民的骄傲。”

今年，布宜诺斯艾利斯市消防局新增了 340 套结构性消防防护服，这些装备采用阻燃材料制成，具备耐高温、抗拉伸和抗撕裂性能；同时还配备了 125 顶消防头盔 以及一套 应急情况模拟系统。

出席仪式的还有市政府首席部长加夫列尔·桑切斯·辛尼、布市安全部长奥拉西奥·希门尼斯、安全事务秘书马西米利亚诺·皮涅罗，以及消防局局长胡安·卡洛斯·莫里科尼。

马克里在致辞中强调：“在毫无容错空间的情况下，为拯救他人而冒着生命危险，在充满敌意和危险的环境中争分夺秒，这正是消防员肩负的使命。”

…….

2026年夏季：阿根廷旅游租赁预订率已高达80%

度假屋和公寓租赁正巩固其作为假期首选方式的地位。

阿根廷 2026 年夏季旅游季预计将迎来强劲的国内旅游热潮。全国主要旅游目的地已报告称，1 月份的预订率达到 60% 至80%。

这一预订水平不仅超出了旅游业在面对出境游需求增加背景下所持的谨慎预期，也明显高于去年同期的咨询和预订情况。

旅游市场的活跃主要源于游客提前规划行程以及对住宿条件的更高要求。全国各地的旅游运营商一致表示，旅游租赁（度假屋和公寓）已成为最受欢迎的度假选择。

在此背景下，游客的兴趣尤其集中在独立住宿单元（如独栋房屋和公寓）上，这些住宿通常配备各类公共设施，反映出游客在度假期间对隐私性和舒适度的高度重视。

另一个显著特点是，游客更倾向于选择中等时长的停留，通常超过一周，这与以往以短途出游为主的趋势形成对比。

高预订率的情况在全国各大旅游区域普遍存在，从大西洋沿岸到山区，从北部地区到巴塔哥尼亚，显示出阿根廷全国范围内的旅游活动全面升温。

。。。。

阿根廷央行购买逾3亿美元外汇

此举符合该金融机构此前宣布的、面向2026年的外汇储备积累承诺。

阿根廷共和国中央银行（BCRA）昨日购买了超过3亿美元的外汇，符合其为2026年积累外汇储备所作出的承诺。

据阿根廷新闻社获悉，在行长圣地亚哥·包西利的领导下，央行共计购入 3.32 亿美元，外汇储备规模在昨日与上周五之间从 419.02 亿美元 增至 422.34 亿美元。

外汇储备的增加与央行当天发布的声明保持一致。该机构承诺实施“一项持续一致的储备积累计划”。

这一举措也回应了国际货币基金组织（IMF）关于增加外汇储备的要求。IMF认为，阿根廷今年所承诺的储备目标具有“挑战性”。

IMF发言人朱莉·科扎克表示：“货币和汇率政策需要作出更具雄心的贡献，以积累外汇储备，这将有助于阿根廷应对潜在冲击，并改善其进入国际金融市场的条件。”

与IMF的要求保持一致，由包西利领导的央行昨日还宣布，将从明年起实施再货币化阶段，并承诺在“一项持续一致的积累计划”框架下增加外汇储备。

在此背景下，央行解释称，预计到明年12月，货币基础将从目前占国内生产总值（GDP）的 4.2% 提高至 4.8%，在国际收支资金流动供给允许的情况下，这将使央行能够购买约 100 亿美元 的外汇。

央行还补充指出，如果货币需求增加 相当于GDP的1%，外汇购买规模可扩大至 170 亿美元，且“无需持续进行冲销操作”