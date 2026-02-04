RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷纽维尔老男孩队计划让梅西在2027年征战阿根廷足球

“红黑军团”副主席胡安·曼努埃尔·梅迪纳透露了罗萨里奥俱乐部希望引进阿根廷国家队队长的项目细节。

纽维尔老男孩俱乐部副主席胡安·曼努埃尔·梅迪纳披露了这支红黑军团的计划，旨在吸引阿根廷巨星利昂内尔·梅西于2027年回到阿根廷足坛，并加盟该俱乐部。

据阿根廷新闻社在电视采访中整理的内容，“麻风病人”（纽维尔老男孩的绰号）高层表示：“我们正在努力让梅西在2027年上半年为纽维尔老男孩出战，但目前仅此而已，没有更多进展。”

梅迪纳在接受采访时解释道：“这是一个超越俱乐部本身的计划，涉及罗萨里奥市、圣菲省以及整个阿根廷足球。”他补充说：“一切都取决于我们在基础设施方面能够展示什么，以及是否能提供一个具有竞争力的体育项目框架。”

同样地，梅迪纳还表示，该计划始于2024年，当时政治团体UNEN成立。该团体在2025年掌控了纽维尔老男孩的管理层，并推举伊格纳西奥·博埃罗担任最高职务。

因此，这位副主席直言不讳地承认，他们曾与这位前巴塞罗那和巴黎圣日耳曼球员的身边人士进行过接触：“确实有过沟通，也提出了这个想法，但目前还没有任何定论。”

不过，利昂内尔·梅西近日已将自己与美国国际迈阿密俱乐部的合同续约至2028赛季美国职业足球大联盟（MLS）结束，因此若要成行，俱乐部之间仍需达成协议。