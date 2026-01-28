RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷政府废除了1984年的电影分级制度

电影分级（适合所有观众、13岁以上、16岁以上等）今后将完全由国家电影与视听艺术学院（INCAA）负责。为加快影片上映流程，外国电影分级将被自动认可。

国家政府于本周二正式公布了《第23.052号法律》的实施细则，对已施行四十余年的电影分级体系进行了深度改革。根据刊登在《官方公报》上的第50/2026号法令，在总统哈维尔·米莱与部长曼努埃尔·阿多尔尼的签署下，1984年的第828号法令被废止，历史悠久的电影放映咨询委员会也随之解散。

阿根廷新闻社获悉，此举旨在“使分级标准适应文化与技术的转型”，并加快行政流程；法令的说明指出，原有机制造成了不必要的拖延。

终结电影分级中的“官僚主义”

截至目前，一部影片的分级（ATP、+13、+16、+18）必须由一个合议委员会出具强制性意见。新制度下，这一职责将完全由 国家电影与视听艺术学院承担，由其行使专业职权，为观众制定指导性分级类别。

法令认为，咨询委员会“未能证明其具备必要的效率”，其僵化的结构阻碍了视听行业的运作节奏。今后，国家将保持“指导性”角色，并重申：未成年人内容消费的主要责任在于父母或监护人。

好莱坞电影的自动认可

最重要的新变化之一是承认外国电影分级。鉴于阿根廷65%的新片来自美国，行政部门认为，对已由国际标准化机构（如MPAA）评定过的影片再次分级是“对资源的不必要使用”。

因此，影片原产地的分级将被承认，并自动对应到本地分级类别。不过，如存在“公共秩序方面的理由”，国家电影与视听艺术学院仍保留主动调整分级的权力。

新规将在60个自然日后正式生效。