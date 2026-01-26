RAE阿根廷迈向世界中文节目

哈维尔·米莱再次访问美国：将于3月在纽约领衔“规模最大的投资路演”

总统将出席“阿根廷周（Argentina Week）”开幕式，该大型活动由摩根大通（J.P. Morgan）和美国银行（Bank of America）联合举办。

作为其国际对齐政策和吸引私人资本战略延续的明确信号，总统哈维尔·米莱确认将于今年3月重返美国。总统将成为“阿根廷周”的核心人物，这是一项在曼哈顿举行、获得全球银行业支持的高端活动。

据阿根廷新闻社获悉，此次访问将于3月9日至11日进行，旨在巩固阿根廷驻华盛顿大使亚历克·奥克森福德所称的“近年来有记录以来阿根廷规模最大的投资路演”。

总统本人称：“阿根廷已经是一个可投资的国家”

他在社交媒体上转发了奥克森福德的公告。这位外交官兼科技企业家指出，该举措正值“结构性扭曲得到纠正”的关键时期，并处于一个获得唐纳德·特朗普政府认可的亲市场框架之下。

“总统哈维尔·米莱将出席活动开幕式。阿根廷已经是一个可投资的国家，并将继续深化这一进程。”大使表示，并邀请外国资本把握在“具有高增长潜力和规模效应”的领域中的投资机会。

“阿根廷周”的主办方阵容在国际金融体系中分量十足，包括阿根廷驻美大使馆、摩根大通、美国银行以及投资基金Kaszek（由Mercado Libre的创始人创立）。此外，花旗银行（Citibank）、美国商会（AmCham）以及颇具影响力的外交关系委员会（Council on Foreign Relations）也将参与其中。

议程预计将吸引50多位全球企业董事长和首席执行官出席，他们将在主办银行的总部举行私人会谈和专题论坛。阿根廷政府希望吸引新的美元资金，重点投向以下领域：

科技与知识经济

能源（重点为瓦卡穆埃尔塔页岩油气区）与矿业

农业工业

科学、创新与制药行业

此次新一轮出访也契合总统府与白宫构建的“系统性盟友”战略，该关系近期已在达沃斯世界经济论坛期间得到再次确认。

橙色预警：伴有冰雹的强雷暴——布宜诺斯艾利斯及另外11个省受影响

国家气象局（SMN）针对本周一全国多个地区发布了强降水预警。

国家气象局再次发布了多项不利气象事件的警报，包括强雷暴和可能出现的冰雹。这些天气现象将在本周一影响阿根廷全国大范围地区。

据阿根廷新闻社获悉，雷暴天气可能伴随冰雹，部分地区预警等级升级为橙色，受影响区域包括布宜诺斯艾利斯省、里奥内格罗省、拉潘帕省、科尔多瓦省、圣路易斯省、门多萨省、圣胡安省、拉里奥哈省、卡塔马卡省、图库曼省、萨尔塔省和胡胡伊省的部分地区。

强雷暴预警

对于黄色预警区域，国家气象局表示，该地区将受到不同强度的雷暴影响，部分地区可能出现局地强雷暴。天气过程将伴随频繁的雷电活动、偶发冰雹、短时间内的强降雨以及可能达到每小时75公里的强阵风。

预计累计降水量为20至40毫米，局部地区可能超过该数值。

对于橙色预警区域，气象部门指出，该地区将受到强雷暴影响，部分地区可能出现局地严重雷暴。天气现象主要包括冰雹、强烈雷电活动、阵风风速可能超过每小时90公里，以及短时间内的大量降水。

预计累计降水量为30至70毫米，局部地区可能超过该数值。

国家气象局建议：

避免外出。

不要倒垃圾，并清理排水沟和下水道。

如果有进水情况，请断开电器并切断电源。

关闭并远离门窗。

移走或固定可能被风吹走的物品。

如在户外，请立即进入建筑物、住宅或封闭的车辆内避险。