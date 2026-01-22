RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷总统哈维尔·米莱在达沃斯演讲中重申阿根廷的经济路线

哈维尔·米莱展示了其政府的施政成果，并为经济改革辩护， 称其是消除财政赤字、减少贫困等目标的必由之路。

总统哈维尔·米莱再次为其执政期间的经济路线辩护， 并强调经济改革所取得的成果，着重指出放松监管、 缩减国家规模以及捍卫私有财产作为经济增长动力的重要性。

在演讲中，总统列举了他所称的政府“巨大成就”。他说：“我们消 除了相当于国内生产总值15个百分点的财政赤字，将通胀率从30 0%降至30%，国家风险指数下降了2500个基点，贫困率从5 7%降至27%。”同时，他还强调了经济活动的增长。

在此背景下，米莱重点谈到了所谓的“监管部”，在政府内部被称为 “递增收益部”。他解释说，这一概念基于人均GDP的历史演变： 人均GDP呈指数级增长，同时极端贫困大幅下降。

总统表示，这一现象与递增收益直接相关，尽管他也承认， 递增收益通常与市场集中度较高相关。在此， 他提出了效率与公平之间的两难问题， 并认为传统公共政策对此处理不当。

米莱批评了通过监管来模拟完全竞争市场的做法。在他看来， 这类干预“扼杀了递增收益，从而扼杀了经济增长”。他还表示， 监管侵犯了产权，并惩罚了利润的创造。

在演讲的另一部分，米莱将这些概念与人工智能的发展联系起来， 称人工智能是现代递增收益的放大器。“国家最负责任的做法， 就是不要去骚扰那些正在创造更美好世界的人” ，他说。

此外，他强调了人力资本的重要性，并称赞社会发展部长桑德拉·佩 托韦略在社会政策方面的管理，表示目标是“授人以渔”， 在弱势群体中促进创业精神。

在演讲接近尾声时， 总统从道德和哲学的角度为自由企业资本主义辩护。他表示：“市场 不仅在生产效率上更优越，在正义层面上同样如此”， 并坚称效率与公平之间的对立是一个伪命题。在充满意识形态定义的结尾中，米莱表示， 西方面临历史性的十字路口，而美洲有可能成为自由思想的灯塔。 在此背景下，他重申，经济改革旨在找回这些根源，并在伦理、 自由和私有财产的基础上巩固一个繁荣的未来。