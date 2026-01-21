RAE阿根廷迈向世界中文节目

哈维尔·米莱抵达达沃斯，并将于本周三发表演讲

总统已抵达瑞士城市，将参加世界经济论坛。本周三他登台发表讲话。

阿根廷总统哈维尔·米莱于本周二抵达瑞士达沃斯，出席世界经济论坛。这是政府最重要的活动之一，他将在会上第三次阐述其执政的自由意志主义理念。

总统此行由总统府秘书长卡琳娜·米莱、外交部长巴勃罗·基尔诺、经济部长路易斯·卡普托，以及国家放松管制与转型部长费德里科·施图尔岑格尔陪同。

据阿根廷新闻社报道，米莱在其瑞士行程中新增了一项活动，将于周四出席“和平委员会”的签署仪式。该委员会由美国总统唐纳德·特朗普创建。

阿根廷新闻社从官方消息人士处获悉，总统将于周四出席由其共和党同僚推动的和平委员会的正式成立仪式，旨在推动加沙地带的和平。

晚上9点，米莱会见英国企业家莫里斯·奥斯特罗。他是2020年成立的商业行动委员会主席，同时也是基督徒与犹太人委员会的副主席。

周三，总统计划在10点05分与瑞士联邦总统居伊·帕尔莫兰进行简短会晤，帕尔莫兰是中间民主联盟成员。

之后，他参加“阿根廷国家战略对话”，与多家重要企业和控股公司的首席执行官及高管举行工作会议。

11点30分，他会见全球银行的首席执行官；15点30分，在其论坛演讲前夕，他与世界经济论坛执行主席博尔格·布伦德会面。

米莱的演讲于11点45分（阿根廷时间）举行，安排在特朗普演讲之后。预计两人可能会有接触，但尚未正式提出会晤请求。