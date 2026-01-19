RAE阿根廷迈向世界中文节目

商界协会出面支持南共市—欧盟协议

他们认为这是“一体化进程中的重要一步”。

主要商界协会对南方共同市场（Mercosur）与欧盟达成的协议表示赞扬。

据阿根廷新闻社，由阿根廷银行协会（Adeba）、布宜诺斯艾利斯证券交易所（BCBA）、阿根廷商业与服务商会、阿根廷建筑商会（Camarco）、阿根廷农村协会（SRA）以及阿根廷工业联盟（UIA）表示：“在公平、竞争的框架下，该协议将有利于相关国家及其居民的发展。”

阿根廷农村协会在历经25年谈判后协议签署之际，将其评价为“阿根廷和本地区的关键一天”。

此外，阿根廷各地的证券交易所和谷物交易所也对该协议的签署表示祝贺。

他们强调了成员国总统签署协议的重要性，并认为这是“双方集团一体化与合作进程中的重要一步，同时也是加强两大地区在贸易、经济和生产领域联系的关键举措”。

在这方面，他们指出，该协议为阿根廷农业工业带来了重要潜力，通过扩大市场准入机会、改善农食产业链的国际融入条件，尤其是那些面向高附加值产品和高标准市场的产业。

同时，他们表示，新形势为生产性投资的发展、出口能力的提升以及农业工业综合体的巩固打开了有利前景。即便在逐步实施的背景下，该协议也有助于理顺预期，并为生产和工业化创造持续的激励。

全国各证券交易所和谷物交易所还强调了“这一进程对国家物流和港口体系的重要意义，该体系的表现对于推动国家更深度融入国际贸易流动至关重要”。

阿根廷农村协会指出：“这将有助于加强农工产品在欧洲市场的存在。欧洲是全球最大、购买力最强的市场之一。此外，这也将促进国家政府正在推进的更深层次国际融入工作。可以肯定的是，这种贸易开放将使南共市、阿根廷，尤其是我们的行业受益。”

该机构还强调：“接下来，我们期待欧洲议会和南共市成员国批准该协议。阿根廷农村协会愿意配合立法机关参与讨论，提出我们的建议，并达成必要共识，目标是让阿根廷成为一个规则清晰、具有竞争力且可预期的国家。”

阿根廷农村协会还回顾了一份由经济研究与国际谈判研究机构发布的最新报告，该报告指出，阿根廷每出口10美元中就有6美元来自农业。

该农村协会的声明称：“今日签署的协议为规模扩张、多元化和更高附加值提供了切实机遇，并将带来具体的贸易利益。其中，南共市99%的农工出口将享受优惠待遇：70%的产品自协议生效之初即免征关税，14%的产品实行逐步降税（3年、7年或10年），15%的产品通过配额享受低关税或零关税。这一切为投资、认证和生产规划提供了至关重要的长期可预期性。”

阿根廷工业联盟（UIA）此前已通过其主席马丁·拉帕利尼的专栏文章和采访对该协议表示欢迎。他认为，该协议在工业层面“非常重要”，在一个如此复杂、地缘政治问题重重的世界中，阿根廷加强与欧盟的联系尤为值得肯定。

这位工业联合会负责人表示，该协议“应当从超越单纯贸易的更广阔视角来解读”，因为它是“加强阿根廷与全球生产体系关系的战略性机遇，有助于创造有利于投资、技术引进和在可预期条件下扩大商业活动的框架”。

他还指出，欧盟成员国“拥有超过7亿人口，约占全球国内生产总值（GDP）的20%，收入水平高、生产标准严格”，同时该集团也是阿根廷的主要投资方之一，在工业、能源、服务和基础设施领域具有强大存在。

协议签署后，阿根廷政府发布公告强调，欧盟是世界第三大经济体，占全球GDP的15%，也是全球第二大进口方，占全球进口总额的13%。政府回顾称，欧盟“将取消对南共市92%出口产品的关税，并对另外7.5%的产品给予优惠准入，仅0.5%的产品被排除在外”。因此，“南共市对欧盟出口的农业产品中，99%将从中受益”。